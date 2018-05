Prefeitura abre inscrições para o Cine PipocaPrev de junho

Manaus - A comédia romântica “Como se fosse a primeira vez” é o filme que fecha a temporada do semestre do Cine PipocaPrev, programa da Prefeitura de Manaus, que leva a sétima arte aos aposentados e pensionistas do município.

A exibição acontecerá no dia 13 de junho, uma quarta-feira, às 8h, no auditório da Manaus Previdência, na avenida Constantino Nery, nº 2.480, Chapada. As inscrições estão abertas e detalhes sobre como participar podem ser obtidos pelo telefone (92) 3186-8000, das 8h às 17h.

Nesta quarta-feira (9), os segurados deram boas risadas com outra comédia, a produção brasileira “O auto da compadecida”, narrativa que conta as aventuras de dois nordestinos pobres que vivem de golpes para sobreviver.

Diante dos benefícios que a atividade está proporcionando aos segurados, a coordenadora do Setor de Psicossocial (Psico) da previdência, Darla Gondim, confirmou a manutenção do programa no segundo semestre.

“Percebemos que os segurados veem o momento como um reencontro e lazer não apenas como os amigos, mas com os próprios familiares, à medida que eles podem trazer um acompanhante”, explica, lembrando que é servido pipoca e suco aos espectadores.

Para otimizar a ação, a atividade é realizada em conjunto como curso “Exercitando a Memória”, onde após o término de cada exibição, a professora da oficina trabalha a percepção de cada um sobre o que assistiram, assim como as lições que podem ser extraídas da película.

Novidades

A partir de julho, a previdência vai abrir novos cursos, assim como renovar a turma das atividades que já oferece. Os destaques ficam para as oficinas de dança do ventre e de noções de fotografia. “Em breve vamos abrir as inscrições. Queremos ampliar as possibilidades de aprendizado do segurado, contribuindo para uma rotina dinâmica e prazerosa nessa etapa de aposentadoria”, diz Gondim.

Neste primeiro semestre, a Manaus Previdência disponibilizou aos segurados os cursos de Canto/Coral, Ginástica, Memória, Zumba, Artesanato e Inglês. Os dois primeiros, em parceria com a Universidade Aberta da Terceira Idade, da Universidade do Estado do Amazonas (UnATI-UEA) e os demais, com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

