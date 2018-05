Amazonenses são destaque em concurso nacional de matemática

Manaus - Pelo menos 141 alunos do Serviço Social da Indústria (SESI), no Amazonas, foram contemplados com medalhas de ouro, prata e bronze no Concurso Canguru de Matemática 2018, que reuniu cerca de 330 mil estudantes das redes pública e privada de todo o Brasil.

Com 1.311 alunos da capital e do interior, o SESI/AM teve a sua segunda participação consecutiva no evento. As provas foram aplicadas em 15 de março, com alunos dos ensinos fundamental I, fundamental II e médio, e o resultado final foi divulgado no último dia 2 de maio.

“A prova é aplicada aos alunos do 3° ano do ensino fundamental I ao 1° ano do ensino médio da capital e do interior, sem distinções, prezando pelo respeito, pela inclusão, e considerando que acreditamos na importância desta avaliação para todos e na capacidade de todos os nossos alunos”, frisa o professor de matemática e educação tecnológica, e coordenador das Olimpíadas Científicas no SESI Amazonas, Marcelo Rocha.

De acordo com Rocha, em 2017, em seu primeiro ano no concurso, o SESI, por meio da Escola Emina Barbosa Mustafa, localizada no São José, participou com 564 alunos, dos quais 11 foram agraciados com as certificações de ouro, prata e bronze.

Já em 2018, o número de medalhas para essa unidade triplicou, com 32 destaques, consequência direta do trabalho periódico feito pelo corpo pedagógico do SESI no incentivo à evolução do conhecimento científico e tecnológico.

“Esse foi o primeiro resultado deste nosso segundo ano de aplicações de olimpíadas de matemática, e as colheitas feitas até aqui têm superado as expectativas. Assim cremos em um futuro melhor, não apenas para nossa instituição, mas para todo nosso estado e nosso país”, frisa a gestora Ana Karina de Holanda.

A Olimpíada Canguru de Matemática Brasil está vinculada à Association Kangourou Sans Frontières. É originária da França, em 1991, inspirada em uma competição australiana de matemática. A associação tem hoje ramificação em dezenas de países e a prova é aplicada na terceira quinta-feira do mês de março em aproximadamente 70 países.



