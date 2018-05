Praça da Saudade é invadida por estrangeiros e brasileiros

Imigrantes da Venezuela, Colômbia e Equador montam acampamento na praça da saudade | Foto: Marcio Melo

Manaus - Há três semanas cerca de oito artistas de rua estão morando em um acampamento, montado de forma improvisada, no jardim da tradicional Praça da Saudade, localizada no Centro de Manaus. Entre os moradores estão cinco estranheiros, sendo um colombiano, um equatoriano e três venezuelanos, além de três brasileiros, naturais de Minas Gerais. O grupo trabalha com a fabricação e venda de artesanatos, e apresentação de artes circenses nos semáforos das principais avenidas da cidade. Sem ganhar o suficiente para pagar aluguel, os imigrantes encontraram refugio e se instalaram no espaço público.



" Cada um de nós tem um planejamento de vida diferente, estamos juntos pelo destino. Não estamos aqui por opção, trabalhamos de forma digna. Ganho cerca de R$ 15 por semana fazendo malabares nas ruas", contou o colombiano José Emanuel Valêncio, 30, que há mais de um ano viaja pelo Brasil. Ele ainda relatou que o grupo recebe ajuda de manauaras que frequentam a praça. "As pessoas deixam marmitas, sobras de refrigerantes e água. Eu particularmente, procuro manter minha higiene e tomo banho em um posto de gasolina, no bairro da Compensa. Assim vamos sobrevivendo", disse o artista.

O equatoriano Byron Martines, 28, contou que iniciativa de montar o acampamento partiu dos brasileiros, que depois cederam espaço aos imigrantes. Martines ainda esclareceu que além do grupo de artistas, durante à noite, a praça é tomada por outros imigrantes que moram na rua. "Ficamos aqui durante o dia porque trabalhamos, mas quando anoitece outros imigrantes se acomodam pela área e dormem aqui", disse o artesão.

Três brasileiros oriundos de Minas Gerais também estão acampados na Praça da Saudade | Foto: Marcio Melo

A situação preocupa e causa constrangimento à comerciantes dos arredores da praça e pessoas que frequentam o local.



"Eles vêm pedir café e não negamos, mas muitas das vezes estão com mal cheiro e acabam incomodando nossos clientes. É lamentável, começou com uma barraca e hoje já são três, se não forem tomadas providências pode piorar", alertou a autônoma Maiara da Silva, 25.

"Nesse período em que eles estão vivendo na praça, estão acontecendo pequenos furtos nos estabelecimentos. As lampadas da faixada do meu ateliê, por exemplo, foram furtadas essa semana e agora fico às escuras. Não estou os acusando, mas infelizmente isso nunca aconteceu antes", lamenta a professora de artes Tiane Magalhães, 38, moradora da área.

Até o fechamento desta edição a reportagem não obteve respostas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que administra a praça. E da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), que desenvolve ações com pessoas que vivem em condições vulnerareis na cidade.

