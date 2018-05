Em Manaus, policiais fazem surpresa para menina de 6 anos fã da PM-AM

As imagens da festa foi um sucesso de compartilhamento das redes sociais | Foto: Divulgação

Manaus - Um dos sonhos da pequena Ana Helena se tornou realidade, na noite desta quarta-feira (9), na Zona Leste da cidade, quando policiais militares atenderam a um convite e participaram da sua festa de aniversário em comemoração aos seis anos de vida. Entre os convidados estavam os cabos Fabrício de Jesus e Navegante e os soldados Ramiro Silva e M. Alves.

A participação dos servidores da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) emocionou a aniversariante, familiares e demais convidados. As imagens da festa foi um sucesso de compartilhamento das redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp administrados por PMs.



Os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que participaram da festa, com a autorização do supervisor de área, tenente Curitima, destacaram estarem honrados com o convite. Ana Helena sonha em fazer parte do time de policiais do Estado do Amazonas. Na comemoração, ela vestiu uma farda miniatura de policial militar.

PMs acionados para festa

Um "ocorrência" foi registrada na 3º CICOM, solicitando a presença de policiais na noite do dia 17 de fevereiro deste ano, na rua José de Macedo, bairro Petrópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O motivo? Foi a festa de três anos de David Júnior. Muito fã de policiais, ele realizou o sonho de ter PMs em sua festa de aniversário. A comemoração dos três anos de David não ia acontecer, mas amigos e familiares se mobilizaram para fazer o melhor aniversário do garoto.

O pai da criança, David Benzaquen Filho, de 33 anos, conta que sem saber como levar os policiais a festa do garoto, recorreu a uma amiga, que solicitou a 3º CICOM, localizada no bairro Petrópolis, a presença de militares na festa, já que o garotinho sonha em ser policial um dia.

Edição: Isac Sharlon

