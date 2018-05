Vídeo mostra motoqueiro atropelado na avenida Nilton Lins

| Autor: Divulgação

Manaus - Um acidente de trânsito por volta das 9h desta manhã de quinta-feira (10) deixou um motoqueiro com escoriações na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, após uma colisão entre uma moto e um carro.



Motoristas que passavam nas proximidades registraram o fato e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer as vítimas.

A frente do carro modelo Gol, de cor preta e placas não identificadas, foi atingida e ficou parcialmente destruída. O para-choque do veículo ficou solto no meio da pista. Um homem estava estirado no chão ainda vestido com o capacete.

Ainda não se sabe o que causou o acidente. De acordo com informações preliminares, apenas uma vítima ficou desorientada e precisou de assistência médica.

O motociclista lesionado usava capacete | Foto: Divulgação

Cones de sinalização foram postos no local do acidente para isolar a área. O acidente não afetou o fluxo de veículos na avenida. De acordo com a assessoria do Samu, o motoqueiro foi levado ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

5 mil vítimas

Unidades da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) registraram, este ano, até a primeira semana de maio, mais de 5 mil atendimentos envolvendo vítimas de acidentes de trânsito.

Desse total, 4.411 foram de acidentes envolvendo motocicletas e 987 envolvendo carros. Em 2017, a Susam atendeu 18.695 pacientes vítimas de acidentes com motocicletas e 12.351 com carros.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que o Brasil é o quinto país com maior número de mortes no trânsito, atrás apenas da Índia, China, EUA e Rússia.

Mas o problema, de um modo geral, é preocupante em todo o mundo e, para chamar a atenção para o tema, acontece, neste mês, a campanha internacional “Maio Amarelo”, uma forma de alertar para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. Neste ano, o tema da campanha nacional, lançada no último dois de maio, é “Nós somos o trânsito”.

Edição: Isac Sharlon

