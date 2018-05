Supermercado faz 'gato' de energia e é flagrado pela Eletrobras

Manaus - A Eletrobras Distribuição Amazonas realizou uma ação de fiscalização visando combater e coibir a prática de furto de energia e flagrou um supermercado com esta prática, localizado na avenida Liberdade, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. A operação ocorreu após uma denúncia e contou com o apoio da Delegacia Especializada no Combate Ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS) e perícia do Instituto de Criminalística (IC).

No ato da inspeção foi constatado um desvio de energia conectado no ramal de entrada da medição. O imóvel teve o medidor substituído e enviado para avaliação em laboratório.

O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime conforme o código penal brasileiro, artigos 155 e 171. | Foto: Divulgação / Eletrobras

O órgão estima que, caso não fosse realizada a ação de fiscalização, no período de um ano, os prejuízos causados à distribuidora e à sociedade poderiam chegar ao valor de aproximadamente R$ 165 mil.

A Eletrobras destaca, ainda, que o combate às perdas de energia só é possível com o envolvimento de toda a sociedade. O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime conforme o código penal brasileiro, artigos 155 e 171.

