Ação distribuirá preservativos na Cidade Nova neste sábado

Manaus - Dois mil preservativos serão distribuídos pelos alunos e coordenadores dos cursos de Saúde da Faculdade Estácio do Amazonas, na segunda edição do projeto Saúde de Rua, que acontece neste sábado (12), das 8h às 12h, no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A iniciativa contará ainda com orientação e panfletagem sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e HIV/AIDS, assim como informações sobre tuberculose e hanseníase.

Na área de Farmácia, o público será orientado quanto a realização de exames laboratoriais e prescrição médica, que incluem análise superficial de receita médica, informações sobre a posologia, efeitos adversos e interações medicamentosas. Quem desejar poderá, ainda, fazer uma avaliação nutricional e obter o Índice de Massa Corpórea (IMC) com os universitários e professores de Nutrição da Estácio do Amazonas, que estarão no local. Além disso, os instrutores de Educação Física ainda promoverão aulas de zumba e ritmos a quem comparecer ao local.

Para a coordenadora administrativa da instituição, Angela Pinto, levar serviços e orientações básicas a população, favorece um estreitamento com o público carente dessas semanas e motiva os alunos a se dedicarem e aprenderem com este tipo de iniciativa.

Doação de alimentos

Mais de 200 quilos de alimentos arrecadados por meio do projeto “Trote Solidário” da Faculdade Estácio do Amazonas foram entregues, na última quarta-feira (9), aos refugiados venezuelanos recém-chegados em Manaus, abrigados em unidades da Caritas Arquidiocesana, da capital amazonense. A inciativa, que acontece sempre no início do semestre, arrecadou de março a abril deste ano, arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, café, aveia e biscoitos.

De acordo com a professora Marilaine Queiroz, uma das coordenadoras da ação, as doações serão divididas de forma igualitária entre os venezuelanos. “A nossa parceira, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) fará esta divisão dos alimentos”, disse a professora, que adianta que já está agendado para o início do segundo semestre da Estácio do Amazonas, uma nova temporada de arrecadação de alimentos. O objetivo é motivar ainda mais os alunos a ajudarem os refugiados, que chegam a capital amazonense.

Última ação

A Estácio do Amazonas esteve presente na Feira do Livro, que ocorreu no último sábado (5), em Manaus, e que arrecadou mais de 6 mil livros. Na ocasião, alunos e professores ofereceram no stand da instituição atendimento de saúde, como testes de glicemia, orientação sobre diabetes, informações sobre prevenção ao câncer de colo de útero, mana e próstata.

