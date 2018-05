Mulher é atropelada em faixa de pedestres de avenida no Alvorada

Manaus – Após um descuido, uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi atropelada por um carro na manhã desta sexta-feira (11), em uma faixa de pedestres da avenida J, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade. De acordo com policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista não estava em alta velocidade ao bater na vítima, que teve apenas ferimentos leves.

Ainda de acordo com a PM, a mulher tentava atravessar a rua quando, por um descuido, não percebeu a aproximação do veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima. Após receber os primeiros socorros, ela foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Motoqueiro atropelado na avenida Nilton Lins

Um acidente de trânsito por volta das 9h da manhã de ontem (10) deixou um motoqueiro com escoriações na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, após uma colisão entre uma moto e um carro. Motoristas que passavam nas proximidades registraram o fato e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a vítima.

A frente do carro modelo Gol, de cor preta e placas não identificadas, foi atingida e ficou parcialmente destruída. O para-choque do veículo ficou solto no meio da pista.O motociclista, que usava capacete, ficou deitado sob a via a espera de socorro. De acordo com informações preliminares, apenas uma vítima ficou desorientada e precisou de assistência médica.

Vítimas de atropelamento

Unidades da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) registraram, este ano, até a primeira semana de maio, mais de cinco mil atendimentos envolvendo vítimas de acidentes de trânsito. Desse total, 4.411 foram de acidentes envolvendo motocicletas e 987 envolvendo carros. Em 2017, a Susam atendeu 18.695 pacientes vítimas de acidentes com motocicletas e 12.351 com carros.

