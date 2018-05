Mouhamad é condenado a 15 anos de prisão por desvios na saúde do AM

Manuas - A Justiça Federal condenou o médico e empresário Mouhamad Moustafá a 15 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Ele é apontado como líder de um esquema criminoso que desviou mais de R$100 milhões da saúde pública do Amazonas.

Outros três réus da operação “Maus Caminhos”, deflagrada pela Polícia Federal, também foram condenados. Juntas, as penas dos réus ultrapassam 40 anos. Todos poderão recorrer à sentença em liberdade.

O processo tramitava na 4ª Vara do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A decisão foi assinada na última quarta-feira (9).

Mouhamad, segundo a justiça, escolhia as empresas que fariam parte do esquema criminoso e usava da influência que tinha junto ao Governo do Amazonas para obter benefícios ilícitos.

Mouhamad é apontado como líder de um esquema criminoso que desviou milhões da saúde do Amazonas. | Foto: EM TEMPO

Ainda segundo a justiça, o médico usava os valores obtidos ilicitamente para adquirir bens de luxo e investir em artistas através da empresa Audiomix.

Em nota, a defesa de Mouhamad Moustafá informou que a condenação é injusta e que irá recorrer da decisão.

"Mouhamad Moustafá esclarece que continua acreditando e respeitando as instituições, em especial o Poder Judiciário. Acredita, contudo, que a sentença recém proferida em seu desfavor mostra-se injusta, padecendo de alguns equívocos que serão devidamente corrigidos por sua defesa técnica, agora nas instâncias superiores em Brasília", diz um trecho da nota.

Outro trecho da nota diz que a grande repercussão, que o caso ganhou no âmbito local, acabou criando dificuldades a uma avaliação isenta dos fatos. "Razão pela qual acredita-se numa reapreciação de todo o conteúdo processual por um colegiado que não esteja inserido no contexto de apelo popular. Por fim, Mouhamad reafirma sua completa inocência e o desejo de que seja restabelecida a verdade com a maior brevidade possível", finaliza.

Outras condenações

Priscila Marcolino Coutinho foi condenada a 12 anos e 8. Jennifer Naiyara Yochabel Rufino Correa da Silva foi condenada a três anos, 10 meses e seis dias.

Já Alessandro Viriato Pacheco foi condenada a quatro anos e quatro meses de reclusão.

Operação Maus Caminhos

Deflagrada em setembro de 2016, a operação "Maus Caminhos" desarticulou um grupo que possuía contratos firmados com o Governo do Estado para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, em Manaus; da Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz, em Tabatinga; e do Centro de Reabilitação em Dependência Química (CRDQ) do Estado do Amazonas, em Rio Preto da Eva. A gestão dessas unidades de saúde era feita pelo Instituto Novos Caminhos.

Durante os desdobramentos da Maus Caminhos, o ex-governador do Amazonas foi preso acusado de fazer parte da organização criminosa.

