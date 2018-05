ATENÇÃO: Veja quais ônibus deixam de trafegar no 'Centrão' de Manaus

Manaus - A partir da próxima quarta-feira (16), nove linhas de ônibus não atenderão mais o Terminal da Praça da Matriz, localizado no Centro de Manaus. Os ônibus que vierem do Terminal de Integração 1, na avenida Constantino Nery, no sentido bairro-Centro, retornarão pela Praça da Saudade e passarão novamente para o Terminal 1, já no sentido Centro-bairro.

As linhas afetadas são a 216, a 306, a 307, a 317, a 321, a 330, a 430, a 444 e a 456. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), a medida visa melhorar a fluidez do trânsito de veículos na área central da capital, bem como o tempo de viagem e a frequência das linhas do transporte coletivo.

A partir do Terminal 1, os usuários terão 121 veículos operando as seguintes linhas: 300, 448, 500, 560, 640, 652, 672, 208, 219, 324, 326, 454 e 540.

*Com informações da assessoria.

