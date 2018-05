Galerias populares de Manaus são enfeitadas para a Copa do Mundo

Manaus- A 35 dias da abertura da Copa do Mundo FIFA 2018, o Shopping Phelippe Daou, na zona Leste, entra na reta final para estar 100% decorado com a temática. Além da comunicação visual instalada no espaço, o centro comercial recebeu bandeirolas que juntas formam símbolos associados ao futebol e ao Mundial, a exemplo da bandeira do Brasil, da Rússia – país sede da competição - e a camisa da seleção canarinho.

A ideia foi começar a decoração nas semanas antecedentes ao Dia das Mães para atrair visitantes e movimentar o espaço para as compras também neste período. A ação no espaço é parte da campanha Galeria na Torcida, que movimenta e quer trazer público não apenas ao Shopping Phelippe Daou, mas também às galerias Espirito Santo e Remédios, no Centro. Estes dois centros de compras receberam internamente a comunicação visual da campanha, com painéis, banners e adesivos, incentivando a compra do presente das mães nestes espaços e, inclusive, como um acerto, ‘um golaço’ – uma referência à Copa.

No Shopping Phelippe Daou, os arredores do centro comercial também vão receber galhardetes, com destaque para a decoração do local, que terá transmissão dos jogos da Copa na praça de alimentação.

Leia também: História do Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus

“A ideia é movimentar desde agora os três espaços. No caso do Phelippe Daou, aquela área precisa de uma referência para as pessoas torcerem pela seleção brasileira e nada melhor que aproveitarmos uma estrutura que precisa deslanchar mais, para atrairmos este público desde agora para comprar os presentes, lembrancinhas das mães e que vai aproveitar a decoração para tirar fotos, entrando no clima da Copa. Esse mesmo público pode ser o torcedor que vai curtir os jogos do Brasil lá na praça de alimentação e ajudar a movimentar o comércio lá dentro”, ressaltou a gerente de Marketing da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Camila Silva.

As criações feitas com bandeirolas no shopping popular foram confeccionadas por equipes de artistas especialistas em preparar a decoração das ruas mais movimentadas da capital amazonense neste período de Copa. O cenário pode ser visitado, usado como cenário de foto e é um atrativo na cidade, tornando-se o centro comercial mais decorado da cidade.

“A decoração temática da Copa já é vista com bons olhos pelos frequentadores do shopping e pelos permissionários também. Apostamos que todo esse clima venha a favorecer as vendas e aumentar o público no local. Além da bonita ornamentação, teremos toda uma programação toda especial voltada para os frequentadores nos dias de jogos do Brasil”, assegurou José Assis, integrante do Conselho Gestor das Galerias Populares e Shopping Phelippe Daou.

Leia mais:

Tem programa para o fim de semana? Partiu balneários de Manaus

Justiça ordena que prédios abandonados em Manaus sejam fiscalizados

Praça da Saudade é invadida por estrangeiros e brasileiros