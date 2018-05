Igreja de Manaus oferece ações de saúde no fim de semana das mães

Manaus - A partir desta sexta-feira (11), a Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) Central de Manaus oferece um final de semana especial, com programas de vida familiar e saúde para a vida familiar para toda a comunidade. A programação começa nesta sexta a partir das 19h, e vai até domingo (13), em alusão ao Dia das Mães, comemorado no segundo domingo do mês de maio. Confira a programação!

Leia mais: Susam amplia atendimento em cirurgias de catarata no Amazonas

Sexta-feira (11)

Nesta sexta-feira, a partir das 19h, o professor Wander Silva, de Belo Horizonte (MG), ministrará a palestra “Família Motivada no Altar”. Silva, que é fundador do Ministério Salve Sua Família, existente desde 2003, é pós-graduado em Gestão de Micro e Pequenas Empresas e mestre em Administração. Desligou-se do magistério superior para se dedicar integralmente ao Salve Sua Família, e hoje, tem mais de 5 mil palestras ministradas em todo o Brasil.

Sábado (12)

No sábado, a programação na IASD Central de Manaus começa a partir das 8h da manhã. Ás 10h, o professor Wander Silva apresenta a palestra “Como vencer as crises familiares”.

Também a partir das 8h da manhã, a igreja oferecerá vacinação contra o sarampo e a influenza. As vacinações vão até as 17h, e acontecerão no Salão Jovem da igreja, localizado no piso térreo.

Toda a comunidade do Centro de Manaus pode participar, mas a prioridade é o grupo especial de vacinação, a saber: idosos, crianças entre seis meses e cinco anos de idade, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, gestantes, mães com bebês até 45 dias após o parto e funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis.

Na parte da tarde, a partir das 16h30, o professor Wander apresenta a palestra “A influência da mídia no comportamento das crianças”. Assuntos como o poder da televisão e da internet estarão em voga na apresentação.

Domingo (13)

Para o Dia das Mães, o Ministério Jovem da IASD Central, em parceria com o Clube de Desbravadores Vitória Régia, o Ministério dos Adolescentes e o Ministério da Música prepararam uma programação especial, recheada com muita música e muitas homenagens. O programa começa a partir das 18h15, e vai até ás 19h45.

A igreja

A IASD Central de Manaus foi fundada no ano de 1946, e é a primeira igreja adventista fundada na capital amazonense. Localizada na avenida Sete de Setembro, no Centro da capital, conta com mais de 500 membros, e atende a toda a comunidade da área central de Manaus com ações de saúde, cidadania e cultura. A igreja ainda mantém a Escola de Música Adventista de Manaus, que funciona ás segundas-feiras e quintas-feiras à noite, com aulas de piano, canto, violão e violino.

*Com informações da assessoria

Leia também

Dia D de vacinação contra a gripe será neste sábado em todo o país

Tem programa para o fim de semana? Partiu balneários de Manaus

ATENÇÃO: Veja quais ônibus deixam de trafegar no 'Centrão' de Manaus