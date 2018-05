Mulher morre atropelada por moto após atravessar faixa no Dom Pedro

Manaus - Em menos de 24 horas, dois atropelamentos em faixas de pedestres foram registrados em Manaus. No fim da tarde desta sexta-feira (11), Lusinete Honorato Cardoso, de 50 anos, morreu ao ser atropelada por uma motocicleta, no momento em que atravessava a avenida Jacira Reis, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme testemunhas, a mulher estava acompanhada da filha quando foi atingida violentamente pelo veículo de duas rodas. A reportagem conversou com pessoas que passavam no local no momento do ocorrido e elas relataram que houve imprudência do motociclista, que trafegava em alta velocidade e não parou na faixa de pedestres. Ele não teve o nome revelado pela polícia.

De acordo com a PM, que foi acionada pela população, a vítima ia para um centro estético, situado na avenida Jacira Reis, quando perdeu a vida no acidente de trânsito. As testemunhas informaram que a vítima e a filha levantaram as mãos para que os carros pudessem parar. Apenas o motociclista avançou a faixa e atingiu Lusinete. A filha, por pouco, também não foi atingida.

A fila da vítima, por pouco, não foi atingida | Foto: Márcio Melo



"Os carros pararam ao ver o sinal da mulher, mas o motoqueiro, como estava alta velocidade, não conseguiu parar e acabou colidindo contra a vítima. Ela veio a óbito ainda no local", disse o delegado do Departamento de Polícia do Interior (DPI), João Neto, que estava passando pelo local e realizou o registro da ocorrência.



O motoqueiro foi conduzido até a viatura da Polícia Civil e deve prestar depoimento no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Ponta Negra. Familiares das vítimas gritaram revoltados com o motociclista. A família não quis falar com a imprensa.

Veja vídeo com o repórter Raphael Tavares do local do acidente:

O atropelamento da mulher aconteceu na avenida Jacira Reira, no Dom Pedro, nesta sexta-feira (11) | Autor: Márcio Melo





Primeiro caso

Após um descuido, uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi atropelada por um carro na manhã desta sexta-feira (11), em uma faixa de pedestres da avenida J, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade. De acordo com policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista não estava em alta velocidade ao bater na vítima, que teve apenas ferimentos leves.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a mulher. Após receber os primeiros socorros, ela foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. O estado de saúde dela não foi divulgado.

