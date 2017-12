Prefeitura reúne com motoristas de aplicativos e amplia orientações sobre trânsito

Secretários municipais informaram que trabalham para corrigir possíveis erros | Foto: Ricardo Oliveira/Semcom

Durante reunião na manhã desta quinta-feira (21), na sede do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), Zona Sul, uma comissão formada por seis condutores de aplicativos para transporte de passageiros se comprometeu em ampliar as orientações entre motoristas do sistema sobre leis de trânsito e para evitar infrações.

O encontro, que discutiu assuntos referentes à atividade, contou com a participação do coordenador do Gabinete do Prefeito, Mario Barros; o presidente do Manaustrans, Franklin Pinto; e os diretores do Instituto, Cel. Raimundo Encarnação; Manoel Jr. e André Souza.

“A Prefeitura de Manaus, representada pelos secretários, nos recebeu para ouvir nossas reivindicações. O que há de erros, de nossa parte, vamos corrigir. Agora, vamos dar prosseguimento às nossas propostas e esperamos ser atendidos”, disse João Alberto de Souza, um dos condutores.

Daniel Batista da Silva, motorista que participou também da reunião, acredita que as dificuldades enfrentadas pelos motoristas do sistema de aplicativos serão resolvidas. ”O objetivo do Manaustrans é manter a ordem no trânsito. Nós queremos trabalhar e estamos dispostos a colaborar”, assegurou.

Para o diretor presidente do Manaustrans, Franklin Pinto, a Prefeitura de Manaus e os motoristas estão avançando nas conversas. “Em cada encontro, com muito respeito entre as partes, estamos avançando. Queremos que todos trabalhem com organização e respeitem as leis de trânsito. A população ganha com isso”, disse o presidente do Manaustrans.

O secretário Mario Barros lembrou que o sistema de transporte de passageiros por aplicativos caminha em direção a uma regulamentação. “A Prefeitura de Manaus está de portas abertas, para encaminhar uma melhor solução para todos. Vamos avançar para que a legislação seja cumprida e todos tenham êxito”, concluiu.

