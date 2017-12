A realidade de quem precisa tomar ônibus em Manaus: empurra-empurra e desorganização

Diferente do que acontece em algumas capitais brasileiras, em que passageiros fazem filas para entrar nos ônibus, em Manaus o cidadão não utiliza este hábito. Segundo os dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), cerca 750 mil manauenses utilizam o transporte público todos os dias. O fluxo maior de pessoas é nos horários de pico, pela manhã, de 6h as 8h; à tarde, 16h as 18h30; e à noite, por volta das 22h. | Autor: Márcio Melo

Diferente do que acontece em algumas capitais brasileiras, em que passageiros fazem filas para entrar nos ônibus, em Manaus a fila não é uma máxima. Segundo dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), cerca 750 mil manauenses utilizam o transporte público todos os dias. O fluxo maior de pessoas é nos horários de pico, pela manhã, de 6h as 8h; a tarde, das 16h as 18h30, e à noite, por volta das 22h.

Nos cinco terminais de integração a realidade é a mesma, os usuários reclamam da desorganização na hora do embarque e desembarque de passageiros, com empurra-empurra e até uma "guerra" para entrar no coletivo.



O mau comportamento, na maioria das vezes, é adotado por pessoas que buscam um assento e, assim, desfrutar de uma viagem mais confortável.



Nem mesmo as pessoas que teriam prioridades, como mulheres grávidas ou com crianças de colo, pessoas com deficiências físicas e idosos são respeitados.

“Todos os dias é uma luta para entrar nos ônibus. Além da demora, não temos prioridades e ninguém respeita ninguém”, relata a doméstica Ivaneia da Silva, de 29 anos, que precisa pegar três ônibus todos os dias para chegar ao trabalho, e a viagem é feita com o filho de 11 meses no colo.

O fluxo maior de pessoas é nos horários de pico, pela manhã, de 6h as 8h | Foto: Marcio Melo

Já o psicólogo Andersen Janssen, de 35 anos, diz que precisa aguardar quase uma hora, dentro terminal, para poder chegar ao destino. Ele conta que quando o ônibus chega, as pessoas atropelam umas às outras.

“Eu deixo as pessoas entrarem e aguardo para entrar no próximo ônibus, que é quando estou mais perto do local de embarque. Sabemos que a viagem é longa e para chegar ao Centro da cidade leva de uma hora e meia a duas horas. Dependendo do trânsito, todos querem ir da forma mais confortável possível”, contou.

Roubos

Os usuários relatam ainda que existem dois tipos de públicos que utilizam o meio de transporte diariamente: os passageiros, que usam os ônibus para chegar até o local de compromisso, e assaltantes. São criminosos que se aproveitam da falta de organização nos terminais e aproveitam para praticar furtos e roubos de carteiras e bolsas com documentos, dinheiro e até celulares.

Nos cinco terminais de integração a realidade é a mesma | Foto: Marcio Melo

“Meu celular já foi roubado quando estava tentando entrar no ônibus, além disso eu já corri de arrastão. Tem o momento do empurra-empurra, onde já levei 'pisão’. Também já vi pessoas caírem das plataformas e ficarem sem os calçados, e é assim diariamente”, relata a doméstica Eline Silva.



Comportamento

O antropólogo e sociólogo Clayton Rodrigues, explica que os maus costumes dos manauenses estão relacionados a insatisfação e às péssimas condições do sistema de transporte público. Situação que, segundo ele, se estende há anos na capital amazonense.

“Para falarmos de comportamento coletivo teremos que pensar na própria realidade. Se a população tivesse uma estrutura de serviço melhor, em que a oferta fosse boa e de qualidade, com certeza o comportamento das pessoas iria se adequar aos serviços. O que inibe algumas ações é o próprio funcionamento do atual sistema”, avalia Rodrigues.

O especialista relembrou a época em que era usuário do transporte público. Ele diz que a experiência era diferente, pois existia uma fiscalização, tanto de agentes da prefeitura dentro dos terminais, quanto da própria população. Isso foi se acabando com o decorrer do tempo devido a falta de uma boa relação entre empresa de transporte, gestão pública e usuários, pois cada um busca por seus interesses", informa.

O mau comportamento, na maioria das vezes, é adotado por pessoas que buscam um assento | Foto: Marcio Melo

“Há cerca de 15 anos, quando os terminais foram criados, existiam fiscais controlando as filas. Quando eles não estavam nos postos, os passageiros repreendiam outros que tentavam furar a fila. Se levássemos em consideração que esse hábito fosse adotado até hoje pela população e virasse uma regra, com os terminais de ônibus ofertando uma estrutura adequada para esse tipo de planejamento, talvez tivéssemos um cenário diferente do atual”, avalia.

Etiqueta social

Rodrigues explica, ainda, que as pessoas devem saber se comportar em um ambiente coletivo. “Quem é que nos ensina a pegar um ônibus? Nós aprendemos coletivamente, pela observação e pelas experiências, mas muitos acabam sendo mais egoístas e individualistas. Não podemos cobrar necessariamente isso das pessoas, pois cada uma vive realidade e origens diferentes. Isso não se resolve apenas passando uma borracha ou pincel mágico, para todos agirem de outra maneira. Mas, os usuários devem ter uma certa educação, que se aprende em grupo”, pontua o especialista.

Para ele, algumas informações devem ser propagadas e formatos precisam ser pensados, para buscar alternativa e moldar os costumes dos usuários, além de fazerem os passageiros praticarem boas maneiras em grupo.

Além da demora dos ônibus, passageiros reclamam da falta de respeito | Foto: Marcio Melo

“Deve-se pensar em um programa amplo de mobilidade, de política pública, de transporte e de serviço. Algo grande, sem tratar as coisas fragmentadas. Além de oferecer melhorias para o sistema e criar uma boa relação entre empresas e usuários”, disse.

Exemplos

O Em Tempo entrou em contato com manauenses que foram morar em outros estados. Eles nos contaram sobre a experiência de usar o transporte público e a eficiência dos serviços na cidade.

O analista financeiro Ronny Carvalho, que há quatro meses mora em Rio Grande, no litoral sul do estado do Rio Grande do Sul, contou que na cidade existem uma tabela de horários que são obedecidos. Os moradores respeitam as filas nos pontos, até mesmo embaixo do sol.

Ao contrário dos manauenses, os gaúchos que moram no Sul respeitam filas para entrar em ônibus | Foto: Divulgação

“Os motoristas são muito pontuais e os ônibus não andam super lotados. As pessoas chegam nas paradas e automaticamente vão formando filas, até no sol do fim da tarde. Logo quando cheguei, com os velhos hábitos de Manaus, fui querer entrar no ônibus quando ele chegou no ponto, mas o motorista me chamou atenção e tive que ir para a fila”, disse o manauense, ressaltando que o valor da passagem no município é de R$ 3,40 e que existe diálogo e respeito entre funcionários dos ônibus e os passageiros.

Já o programador de rede Lúcio Avinte, que mora há cinco anos em Belo Horizonte, falou sobre as diferenças do transporte entre o transporte público da capital mineira e de Manaus.

“Quando eu morava em Manaus, era muito caótico, ônibus lotado e demoravam muito. Aqui em ‘BH’, nos principais pontos existem painéis de LED, que informam os horários dos coletivos. Também contamos com uma tabela que podemos acessar de casa, lá contém as horas e dias que os ônibus passavam em cada ponto da cidade. As pessoas se planejam e evitam tumultos em filas”, disse.

Fiscalização

Procurada pela reportagem, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) informou, por meio de nota, que realiza trabalho de conscientização nos Terminais de Integração em toda a cidade. A ação, segundo o órgão, é feita por meio de uma equipe de educadores, que fazem apresentação teatral e distribuição de folder sobre a necessidade de respeito no uso do transporte coletivo em Manaus, incluindo o respeito às filas para adentrar os ônibus.

Edição: Isac Sharlon

