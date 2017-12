Papa-defuntos lucram com comércio ilegal de funerárias

Uma das situações constrangedoras que uma pessoa pode viver em meio ao luto, após a morte de um ente querido, é ser abordado pelos chamados papas-defunto em portas de hospitais, clínicas, centros de saúde ou mesmo em vias públicas.



Disfarçados de pessoas comuns, ‘agentes funerários’ em Manaus têm oferecido ilegalmente, vários serviços que burlam a legislação. A Lei Orgânica do Município proíbe contato de funerárias com instituições ligadas à saúde ou à medicina.

Denúncia

O Em Tempo recebeu denúncias de ilegalidades em serviços funerários na capital. Geralmente, são ofertados por agenciadores, em portas de hospitais, numa forma de assédio a famílias enlutadas. Segundo a fonte, os funcionários ilegais estariam filiados a empresas autorizadas do município, na tentativa de ampliar os negócios.

A reportagem visitou os principais hospitais da cidade como o Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, Zona Centro-Sul, o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, Zona Leste, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon) e o Instituto Médico Legal (IML) e constatou em determinadas situações, a veracidade da denúncia.

Trabalho de Carreira

Flávio de Souza (nome fictício) e mais três amigos dividem o ‘plantão de atendimento’ no Hospital João Lúcio. Conforme o ‘cliente’ chega, eles organizam a rodada de serviço perto do necrotério do complexo hospitalar.

Disfarçados de pessoas comuns, esses “agentes funerários” oferecem serviços ilegais. | Foto: Divulgação

“Trabalho aqui há cinco anos, mas já tenho 11 anos de serviço. Fico aqui um dia sim e um dia não. Presto serviço para as funerárias Cristo Rei e Pax União”, relata.

Ele fala que por oferecer o agenciamento cobra mais barato. “A minha função é facilitar para os clientes. Cobro mais barato e apresso o serviço. É uma espécie de pagamento VIP”, conta.

Quando questionado sobre a atuação de outros colegas, Flávio informou que cada um é associado a uma empresa diferente. Rio Sol, situada na Compensa, Zona Leste, e Cristo Rei, na Cidade Novas, Zona Norte, foram outras funerárias citadas. “Cada dia é uma diferente. Hoje é o nosso dia. O diretor aqui é gente boa, diferente dos outros hospitais. Ele sabe de tudo o que fazemos”, termina.





Veja o vídeo do momento da abordagem:





A versão da funerária

A proprietária da funerária Sagaz, Fátima Sagaz, abordada pela reportagem, informou que não tem relação nenhuma com Flávio e que este tipo de golpe é comum no ramo funerário. “Esses homens que dizem que representam as empresas costumam pegar os cartões de visita dos estabelecimentos e dizer que são representantes legais. Não tenho nada a ver com isso”, explica.

Contato privilegiado

A funerária Cristo Rei, localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte, foi apontada como uma das mais privilegiadas do mercado funerário por estar localizada nas proximidades do IML. Além da denúncia dos papas-defuntos, a suspeita é de que haja um esquema para angariar clientes entre os sócios da funerária e uma floricultura, de propriedade da esposa de um dos sócios da empresa.

Rogério Marques, um dos sócios da funerária e esposo da dona da floricultura, afirma que a denúncia vem dos concorrentes.“ Essas denúncias vêm das funerárias concorrentes. Eles só querem nos fazer mal”, defende Rogério.

O documento que proíbe a atuação dos 'papa-defuntos' | Foto: Alexandre Fonseca



Adriana Evangelista, uma das sócias majoritárias da funerária Cristo Rei desmentiu a história do envolvimento ilegal com o instituto.

FCecon



No hospital referência para tratamento de câncer, a reportagem encontrou outro ‘plantonista’ que oferece o agenciamento ilegal de funerárias. Após a abordagem no local, ele pediu que a negociação fosse realizada na sede da funerária Nossa Sraª Aparecida, em frente ao hospital.

“Consigo qualquer capela de Manaus para o velório. Com o pacote da cerimônia também incluo flores, urna, embalsamento, sepultamento. Se não houver sepultura, também consigo no Cemitério Tarumã”, confirmou.

Quando questionado sobre a prática ilegal, ele alega que todos os outros hospitais da cidade possuem um agente funerário escondido. Segundo ele, quando não há, funcionários que trabalham dentro dos órgãos, repassam a informação da chegada de cadáveres.

Segundo os agentes funerários, a direção dos hospitais é convivente com a ação ilegal | Foto: MARCELY GOMES

“Fico observando a noite toda na porta. Eu entendo que sou vinculado à empresas fúnebres legais, por isso acho que não fazendo nada de errado”, completando que tem o respaldo por entregar notas fiscais comprovando a realização do serviço.



Semulsp



A fiscalização e autorização do funcionamento das funerárias em Manaus fica a cargo da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp). Os planos da nova gestão para 2018 é publicar um portal que aumente regularização das empresas dentro do sistema digital que vai será publicado.

“Iremos informatizar cada funerária em Manaus, a partir da verificação de todos os documentos legais necessários. Só então o acesso ao serviço de taxas de sepultamento será autorizado. Quem não registrar os documentos terá o acesso bloqueado à emissão das taxas”, avalia o secretário da pasta, Paulo Farias.

Sindicato

O Sindicato das Empresas Funerárias no Amazonas (Sefeam) pontuou que se a fiscalização fosse regular, não haveria prejuízo algum. O presidente do órgão Fabrício Melo disse esperar que uma ação da prefeitura possa acabar com os abusos.

“Com a proposta do sistema do ano que vem, o município vai filtrar todas as empresas legalizadas e indiretamente as pessoas das portas de hospitais vão ter dificuldade em manter esta prática. Esperamos nos livrar da corrupção”, projeta.

Além da ilegalidade dos papa-defuntos, Melo aponta irregularidades nas empresas em Manaus como o desrespeito à lei que proíbe uma funerária a menos de 1km dos hospitais, 1.273/2008.

“Nossa meta é de que no ano que vem todas as leis sejam cumpridas. Desta vez o círculo fechou mais para os proprietários”, afirma.

Susam

Em nota oficial, a Secretaria Estadual de Saúde disse que não autoriza a presença de nenhum agente funerário dentro das dependências de hospitais e que, quando são identificados, são imediatamente retirados do local.

Ainda segundo a nota, a assessoria da pasta informa que as equipes de vigilância trabalham para descobrir funcionários que privilegiam a informação do óbito às pessoas externas aos hospitais para os devidos procedimentos legais.





Leia mais:





José Melo poderá pegar mais de 10 anos de prisão se condenado, diz especialista



Mega Sena de fim de ano movimenta sonhos de amazonenses



Mulher executada dentro de Uber havia pedido proteção policial antes do crime