SSP-AM orienta que motoristas não deem dinheiro a crianças em sinais de Manaus

O vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva, pede aos motoristas que não ofereçam esmolas às crianças no semáforo de Manaus | Foto: Marcelo Cadilhe

Para conscientizar motoristas sobre a erradicação do trabalho infantil nos semáforos de Manaus, Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e Ministério Público do Estado (MPE-AM) realizam o projeto "Sinaleiras". Nesta sexta-feira (22), por volta das 8h da manhã, a concentração teve início na rotatória do conjunto Eldorado, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul da capital, e a ação foi expandida por mais sete pontos estratégicos da capital.

O projeto ‘Sinaleiras’ é uma idealização da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP), com apoio de mais de 15 órgãos públicos. De acordo com o vice-governador e secretário de segurança pública do Amazonas, Bosco Saraiva, os condutores de veículos são uma parte da extensão do projeto.

“Estamos neste trabalho com os condutores para que eles não deem esmolas. Principalmente nesta época natalina, que eles não amoleçam o coração, porque dessa forma estamos contribuindo para o trabalho infantil. Esse é um ponto do projeto, ainda temos a retirada dessas crianças e a colônia de férias, onde outras secretarias estão dando apoio em relação a assistência social”, pontuou Bosco.

Projeto "Sinaleiras" visa conscientizar condutores de veículos a não contribuírem com o trabalho infantil nos semáforos | Foto: Marcelo Cadilhe

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp



A Associação Beneficente "O Pequeno Nazareno", que trabalha com projetos de crianças de rua é um dos apoiadores da ação. Segundo pesquisas realizadas por eles, em fevereiro deste ano (2017) a rotatória do Eldorado abrigava, pelo menos, 75 crianças, entre meninos e meninas, pedindo esmola ou vendendo algum produto.

A gestora da associação, Elayne Elamite, falou sobre alguns dos resultados. “Este foi o primeiro estudo realizado em Manaus neste perfil de crianças em sinaleiras. Identificamos que elas têm entre três anos de idade no colo das mães, que são adolescentes. Outra descoberta nesse estudo foi que a maioria das crianças, que estão na rotatória do Eldorado, mora no bairro Colônia Antônio Aleixo”. relatou a gestora

Representando o Ministério Público, a procuradora Alzira Melo Costa informou que de todas as ações, que estão sendo realizadas, a principal é erradicar o trabalho infantil, por isso, os órgãos públicos estão em força-tarefa.

“Foi realizado um mapeamento de crianças, que estão nas sinaleiras, e pelo que constatamos elas não são moradoras de rua. Então, essa não é uma situação de abrigar e sim de conscientizar e realizar ações de assistencialismo”, afirmou a procuradora.

Panfletos com números de disque-denúncia foram distribuídos para motoristas na rotatória do Eldorado | Foto: Marcelo Cadilhe

De acordo com a secretária de Estado da assistência social, Auxiliadora Abrantes, a ação social acontece em pontos estratégicos e simultaneamente. “Os oito pontos foram definidos estrategicamente dentro do mapeamento. Queremos saturar em dois ou três pontos, para que a ação seja mais efetiva e assim dar seguimento ao próximo. Nós só vamos parar com o projeto, quando tivermos erradicado o trabalho infantil nas sinaleiras da cidade de Manaus”, finalizou

A motorista diz que não contribui e acha errado dar esmola as crianças em sinaleiras | Foto: Marcelo Cadilhe

A motorista Alexandra Prata, que passava pelo local durante a ação, avaliou como importante o trabalho de conscientização. Eu concordo com essas ações, não é bom ficar dando dinheiro para as crianças, isso incentiva eles a não estudarem, poder ir pro mundo das drogas e outras coisas ruins. Toda criança tem que ter educação, ter seu espaço para brincar, criança é criança", contou a motorista.

Colônia de Férias

A Colônia de férias disponibilizada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP) e realizada pela Associação Beneficente "O Pequeno Nazareno - De Férias Sim, nas Ruas Não" acontece no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. Desde o último dia 15 são ofertados serviços sociais para crianças e adolescentes como: saúde, educação, geração de renda, lazer e cultura. O projeto segue até 27 de janeiro de 2018.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Mais de 15 mil pessoas devem deixar Manaus até o Natal

Prefeitura reúne com motoristas de aplicativos e amplia orientações sobre trânsito

Policial civil solta fogos de artifício para comemorar prisão de José Melo