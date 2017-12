Intolerância religiosa: escolhas individuais ainda são vítimas de crítica e preconceito

A fiscalização contra o crime ainda não existe no Amazonas | Foto: IONE MORENO

Babalorixás, macumbeiros, diáconos, pastores e bruxas: a liberdade no mundo pós-moderno abriu possibilidades para as pessoas serem quem são, além de seguirem preceitos religiosos, conforme escolhas pessoais. Mesmo com a pauta da mídia contra a intolerância religiosa, em muitos lugares, ainda existe preconceito.

Quando a abordagem direta não é possível, surge a indiferença coletiva. Olhares tortos, piadinhas sujas e risos contidos, são armas de quem apela para o desrespeito para "escolhas religiosas não convencionais".

Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Amazonas confirmaram que até novembro deste ano, quatro casos foram classificados como crimes de ódio religioso. Em contraste, no ano passado foram contabilizados seis.

A assessoria da pasta estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) informou que não existe atualmente fiscalização contra o crime de intolerância religiosa em Manaus.

Um dos pais de santo com mais destaque em Manaus já sofreu dois ataques de agressão física e teve sua casa apedrejada | Foto: Marcely Gomes

Quando algum caso destes é denunciado, é classificado em outras categorias como desacato ao pudor, agressão física, ou briga de vizinho. Desta forma, fazer cartazes e marchar pela conscientização são alternativas de quem sofre represálias durante o culto, ritual ou missa.

História de sangue e suor

O pai de santo Alberto Jorge, coordena a divisão regional da Articulação Amazônica dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (Aratrama). Ele carrega uma trajetória de ódio, violência e lágrimas e conta que já foi agredido mínimo duas vezes. Certa vez teve dois ossos do rosto quebrados a pauladas, em outra, a casa apedrejada. "Quase acertou minha mãe, neste dia. Sou alvo de inúmeras ameaças de morte, vindas de variadas partes. É um quadro comum da minha vida. As pessoas guardam uma imagem negativa de nós, por puro preconceito", lamenta.

Alberto diz que o candomblé é visto como "coisa de preto" | Foto: Marcely Gomes

Alberto consolida uma luta de quase 30 anos contra o ódio religioso à Umbanda, Candomblé, Quimbanda e outras vertentes religiosas de matrizes africanas, mas fala que a fiscalização das leis é inexistente. Ele reclama sobre o descaso dos políticos, principalmente contra pessoas negras, dominantes na religião, e fala que estão indefesos à mercê da sorte.

Assista ao relato do pai de santo Alberto Jorge

"Conseguimos com muita luta a lei nº 12.288 que já prevê a discriminação racial como crime. Mesmo assim, somos tratados como pessoas sem leis, sem direitos. As vezes que denunciei contra os crimes de ódio, os policiais tipificaram como brigas de vizinho. Eles praticamente me forçaram a depor o que eles queriam ouvir. É um absurdo, eu mereço meu espaço próprio!", queixa-se.

Comunidade muçulmana

"O que vem de baixo não me atinge. Você só vê problema onde você quer", esta é a fala do presidente do Centro Islâmico do Amazonas (Ciam), Sheik Walid Saleh. Ele conta que a principal agressão que a comunidade muçulmana local sofre é a verbal.

A primeira mesquita (templo muçulmano) da Região Norte está abrigada em Manaus na sede do Centro Islâmico Amazonense (Ciam), na região central da cidade. Ela recebe em torno de 260 pessoas e já detectou um aumento de conversões ao Islã desde que chegou.

O presidente do Centro Islâmico do Amazonas diz que prefere ignorar possíveis rejeições de outras religiões | Foto: Marcelo Cadihe

"A nossa religião significa se entregar ao Criador e nós não atentamos àquilo que não vem dele, mas sempre há as piadinhas com a nossa fé. 'Bin Laden', 'terrorista', 'homem-bomba' são coisas que ouvimos direto, embora não tenha nada a ver conosco", relata.

Saleh nasceu muçulmano e está na cidade há quase 30 anos. Ele relata que nunca sofreu violência física, mas que o preconceito sempre esteve presente. Ainda assim, ele incentiva a comunidade islã a "não esperar nada do homem".

"Houve um caso em particular que uma irmã queria levar às autoridades por se sentir atacada, mas conversamos e ela achou melhor não levar adiante. Pregamos a paz, a aceitação e a união. Não queremos dar margem para o ódio. Só nos atinge aquilo que deixamos, revelou.

Católico vs Evangélico

Uma das ocorrências mais comuns em Manaus são as desavenças dentro da igreja cristã. Apesar de basearem a crença no mesmo Deus, o cenário frequente são as opiniões e costumes que não encontram um ponto em comum causando divisão entre a católica e as evangélicas.

O diácono da paróquia de São Bento, Antônio Amarildo da Silva, na Cidade Nova, Zona Note, diz que a maior luta que enfrenta é sobre "o jeito do catolicismo seguir a fé".

O preconceito dentro das próprias religiões nasce pela perda do respeito mútuo | Foto: Ione Moreno

Ele diz que "quando fazemos nossas procissões, muitos evangélicos colocam a Bíblia na nossa cara dizendo que somos idólatras. Apenas estamos seguindo o que acreditamos. A luta pelo respeito faz parte da nossa preocupação dentro da própria igreja", diz.

O religioso exerce o cargo de diácono há oito anos e conta que ensina a fé para os mais novos, principalmente adolescentes e jovens, a permanecerem fiéis contra os ataques. "Ensinamos a não tomarem partido quando alguém os confronta. Apesar de respeitarmos as opiniões dos outros, também exigimos o nosso espaço. Todos têm limite", confirma.

A estudante Rebecca Lucila conta que já foi constrangida em público dentro do transporte coletivo quando estava rezando o terço. "Percebo os olhares tortos que são comuns dentro do ônibus. É como se eu fosse desaprovada pelo o que faço", lamenta.

O outro lado

Uma pastora protestante que preferiu não se identificar, disse que também se sente discriminada, mas que o amor deve superar barreiras religiosas.

Apesar das diferenças de doutrinas de fé, pastora incentiva a prática do amor e respeito acima de tudo | Foto: IONE MORENO

"Sinto-me atacada nas redes sociais. O cristão, hoje em dia, não pode mais postar nada que sofre represália. O próprio nome de pastor já é visto como um sinônimo ruim na sociedade", reclama.

Apesar das diferenças, ela conta que convive pacificamente com os católicos e que preza pelo equilíbrio mútuo. "Minha madrinha é freira e a respeito muito. O amor por Jesus é o mais importante nesta história toda", conclui.

A versão islâmica

Fora dos padrões

Apesar das religiões ortodoxas serem comuns na cidade, alguns praticantes estão fora do padrão conhecido. A acadêmica de jornalismo, Jade Leite, é seguidora da seita Wicca, desde 2015. Ela conta que se encontrou na seita e que acredita no poder da conexão com o Universo.

"A questão do Wicca é você ser mais intimista e introspectivo com você mesmo. Estar em sintonia com o mundo ao seu redor, pela meditação, amor ao próximo e respeito", fala.

Apesar de não ter um espaço oficial e poucos amigos praticantes, ela conta que se sente bem seguindo a fé.

Alberto também disse que sua religião protege a natureza, mas que são condenados por "adorar as plantas" | Foto: MARCELY GOMES

"Não gosto de alguns preceitos religiosos, então busquei algo que me fizesse bem. Nos rituais que faço, sinto paz e vida. Encontro-me às vezes com outros amigos que também são, mas acredito que o importante é você estar certo do que faz", revelou.

Jade finaliza falando sobre o preconceito indireto e a ideia de que "ser bruxa" é crime.

"As pessoas ficam receosas quando falam em alguém praticando bruxaria ou fazendo feitiços. Tradicionalmente isso é visto como prática do mal, o que nem sempre é verdade. Particularmente, não gosto de ser chamada assim. Também sei que as pessoas discriminam. O respeito e a bondade sempre superam essas dificuldades", conclui.

O futuro incerto

O sociólogo Francinézio Amaral diz que a discriminação religiosa surge pelo medo que as pessoas sentem pelo desconhecido e nem buscam conhecer a verdade."Pequenos xingamentos, piadinhas, o próprio descaso público com a intolerância religiosa é um passo para homicídios e outros crimes de ódio".

Amaral diz que as pessoas estão acostumadas com a formação cultural tradicional e não aceita evolução ou mudanças. " O povo age por instinto. Os brasileiros são levados pela emoção, acostumados a dominação de ideias e a rejeitar as diferenças. Esse é também um problema social que deve levar à reflexão, pois gera violência", explica.

Edição: Gláucia Chair





