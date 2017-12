Atenção: limpeza pública nos bairros de Manaus terá horários ajustados para o fim de ano

Para as festas de fim de ano, a programação de limpeza pública foi reajustada para não oferecer transtornos à população e fazer valer a lei trabalhista. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), reorganizou os roteiros de serviços nos últimos dias do ano. A ideia é que todos os garis e demais servidores da limpeza municipal possam cumprir suas próprias agendas de Natal e Réveillon.

Os serviços serão prestados em expediente de plantão, porém com uma rota menor do que a praticada diariamente. Segundo o secretário municipal de Limpeza Urbana, Paulo Farias, a programação de limpeza no final do ano segue também a determinação trabalhista em vigor. Dessa forma, os serviços funcionarão normalmente no próximo sábado (23). Já na véspera de Natal (24), a coleta domiciliar não funcionará, voltando ao normal já no dia de Natal (25).

Da mesma forma, os mutirões de limpeza serão interrompidos nesses dias. Equipes de varrição, limpeza de igarapés e jardinagem trabalham em horário reduzido por conta dos festejos. O Departamento de Cemitérios funcionará em escala de plantão.

“O mês de dezembro é, normalmente, mais trabalhoso para a limpeza pública, já que há uma geração maior de lixo, por conta do aumento do consumo pelas festividades de Natal e Ano Novo. A população pode ajudar a manter a cidade limpa durante a virada de ano, dispondo o seu lixo nos locais corretos e atentando para os horários da passagem da coleta em sua rua. Se o cidadão colocar o lixo para fora apenas nos dias da passagem do carro coletor, não haverá lixo espalhado nos dias de feriado”, lembrou Paulo Farias.

Trabalho intensificado

Serviços de varrição, capinação e limpeza de igarapés foram intensificados nestes últimos dias de 2017. Mais de 1,5 mil trabalhadores estão se dividindo em três turnos de trabalho para deixar a cidade limpa durante as festas.

A varrição percorreu, durante esta semana, as principais ruas do Centro de Manaus, Ponta Negra, Puraquequara, Manaus Moderna e as principais avenidas, como Eduardo Ribeiro, Djalma Batista, Constantino Nery, Darci Vargas, Noel Nutels, Max Teixeira, Torquato Tapajós e Ephigênio Salles.

A capinação percorre ainda as avenidas Margarita (Nova Cidade, zona Norte), Nathan Xavier (Águas Claras, zona Norte), Complexo Viário 28 de Março (zona Centro-Oeste), cemitério São João Batista (zona Centro-Sul) e as comunidades ribeirinhas. No terceiro turno (atividades noturnas), a avenida São Jorge (zona Centro-Oeste) recebe equipes de capinação.

Mutirão



Já o bairro Hileia, situado na zona Centro-Oeste da cidade, passa por mutirão de limpeza. Capina, varrição, limpeza das ruas e coleta de entulho dos pátios são alguns dos serviços levados ao bairro. Nos últimos 45 dias, esse serviço percorreu os bairros Tarumã (zona Oeste), Redenção (zona Centro-Oeste), Santos Dumont (zona Centro-Oeste) e Manôa (zona Norte).

