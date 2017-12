Menino de cinco anos morre afogado ao cair de flutuante em Manaus

A facilidade em encontrar o corpo é devida, principalmente a baixa profundidade da água no local. | Foto: Divulgação/Cbam

Em buscas realizadas na tarde desta sexta-feira (22), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbam) resgatou o corpo de um menino de 5 anos, que teria morrido afogado, após cair de um flutuante localizado no município de Iranduba (distante 27 km de Manaus).



De acordo com os bombeiros, assim que a família percebeu o desaparecimento da criança, por volta das 13h, a corporação foi chamada e as buscas iniciaram.



Ainda de acordo com os bombeiros, o menino não apresentava ferimentos, o que indica morte por afogamento.



Uma equipe de três mergulhadores foi deslocada até o local para fazer as buscas e dentro de poucas horas encontraram a criança, em região pouca profunda.

A família não informou ao corpo de bombeiros se a criança sabia ou não nadar. Ainda segundo a corporação, os familiares estavam visivelmente abalados e não esperavam mais encontrar o menino com vida.



O corpo será levado ao Instituto Médico Legal, onde passará pelo procedimento de necropsia.





