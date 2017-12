Ipem retira 8 mil produtos de Natal irregulares em Manaus

Encerrou nesta quinta-feira (21), a operação especial "Boas festas", realizada desde o dia 13 de novembro pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM). No total, foram visitados 621 estabelecimentos. Sendo 57321 produtos fiscalizados. Destes 8.430 estavam irregulares e foram retirados dos estabelecimentos.



O diretor-presidente do Ipem-AM, eng. Márcio André Brito orienta o consumidor na hora de fazer as compras natalinas. “É importante verificar nas embalagens dos produtos as indicações de peso, pois nós encontramos diversos produtos sendo comercializado sem a indicação de peso, o que gera um prejuízo ao consumidor”, ressaltou.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Chester, peru e frango especial Supreme abaixo do peso também foram apreendidos | Foto: Divulgação





Dentre as principais irregularidades encontradas pelos técnicos estão, Panetone com falta de indicação; Chester, Bacalhau, Frango Especial Supreme e Peru abaixo do peso; Tender e Pernil estavam sendo comercializados sem a indicação quantitativa do produto; Uvas com Dupla indicação de peso; Luminárias sem certificação e Plugues fora do padrão. Além de Brinquedos sem o selo do Inmetro e Uso indevido da marca. A operação percorreu os comércios da capital e Região Metropolitana.

Ouvidoria

O Ipem-AM disponibiliza do serviço de ouvidoria pelo 0800 092 2020, que funciona de segunda a sexta-feira de 8h às 14h, onde o cidadão pode entrar em contato para tirar duvidas, fazer reclamações e denuncias.

Leia mais:

Mulher é presa por matar adolescente e queimar corpo em Manaus

A realidade de quem precisa tomar ônibus em Manaus: empurra-empurra e desorganização

Ainda existe intolerância religiosa em Manaus?