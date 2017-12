Ao tentar ultrapassagem, motociclista é esmagado por carreta na Ephigênio Salles

O motociclista Itamar Vieira dos Santos, de 35 anos, morreu esmagado por uma carreta após se desequilibrar em uma ultrapassagem perigosa. O acidente ocorreu na avenida Ephigênio Salles, próximo ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), sentido bairro-centro, na noite desta sexta-feira (22).

Segundo informações repassadas por um policial militar, que preferiu não se identificar, Itamar bateu em um carro de passeio, se desequilibrou e acabou parando debaixo do veículo pesado. Ele teve o corpo esmagado ao tentar uma ultrapassagem entre a carreta e o carro.

Cunhada da vítima foi ao local do acidente | Foto: Marcely Gomes

Ainda conforme o policial, a vítima havia saído de uma confraternização e ia para casa no momento do ocorrido. O motorista do caminhão, Brandon Nardino da Silva, de 23 anos, vai ser levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Edição: Bruna Souza

