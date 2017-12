Eles disseram sim! Casamento coletivo teve 135 casais em Manaus

O casamento coletivo realizado pela Prefeitura de Manaus na sexta (22) no Parque Municipal do Idoso, Zona Centro-Sul de Manaus, reuniu 135 casais e seus convidados para um evento com tudo o que os noivos têm direito. O ‘sim’ coletivo foi repleto de emoção, histórias tocantes e ruptura de preconceitos. Um momento para celebrar o amor.



Como o amor de Bianor e Vicenzia, que estão juntos há 29 anos e já criaram seus filhos, mas não perderam a oportunidade de ir ao altar, oficializando um laço de amor que já existe e está amparado na legislação da união estável, mas que ganhou o seu momento inesquecível de confirmação. “Não estava planejado, foi uma surpresa, mas a gente aproveitou e agora é só comemorar”, disse Bianor, ao lado da ansiosa noiva.

O casamento reuniu também quatro casais homoafetivos para celebrar o grande momento de suas vidas, como Rosimary e Carla, juntas há quatro anos e que conquistaram a certidão de casamento. “O sonho dela é ter meu sobrenome e isso está sendo realizado hoje. E estou aqui, com minha família, meus filhos e meus netos. É um sonho”, ressaltou Rosimary.



A primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro foi escolhida como madrinha do casamento e revelou estar muito feliz por celebrar o momento junto com os casais. “Me engrandece ver um evento como esse porque eu creio que o amor é independente da idade, do sexo, da cor. O amor existe e tem que ser celebrado”, destacou.

A cerimônia foi realizada no auditório do Parque Idoso, pelo juiz Luís Cláudio Chaves. Ele exibiu um vídeo sobre violência doméstica, convidando também à reflexão sobre o tema. “Se um dia o amor acabar, que nunca acabe o respeito”, disse.

Em um pronunciamento emocionado, o prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto fez uma defesa intransigente ao direito ao amor e à busca da felicidade. “Ninguém tem o direito de impedir isso a nenhuma pessoa, seja ela rica, pobre, jovem, idosa, de qualquer raça, de qualquer sexo”, afirmou, buscando o exemplo dos quatro casais homoafetivos que selaram sua união no casamento coletivo. “Não somos juízes de ninguém e nunca deixem que qualquer outra pessoa lhes negue o direito à felicidade”, afirmou aos casais.

Os casais foram identificados pelos equipamentos socioassistenciais da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Cozinhas Comunitárias. Um dos critérios de seleção foi ter o Número de Identificação Social (NIS).



O Casamento Coletivo Civil conta com a parceria do Fundo Manaus Solidária (FMS), Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Amazonas (Arpem-AM), Ordem dos Advogados do Brasil Secção Amazonas (OAB-AM), Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

