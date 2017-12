Manaus é a segunda capital com piores condições de vida, aponta IBGE

Desequilíbrio social da capital do Amazonas é atribuído pelo sociológo Francinésio Amaral a pouca eficácia das políticas públicas | Foto: Alfredo Fernandes

Manaus é a capital com a segunda maior concentração de população em áreas com baixíssimas ou precárias condições de vida. É o que revela a Tipologia Intraurbana, pesquisa inédita divulgada nesta quarta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo classifica 11 tipos de condições de vida, que vão de A (melhores) e K (precárias).



Para realizar o estudo, o IBGE considerou apenas os municípios com mais de 300 mil habitantes. A partir deles, agrupou em 65 unidades as áreas com maior concentração de pessoas. A pesquisa classifica 11 níveis de condições de vida definidos a partir das características de acesso ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário e a coleta de lixo; número médio de moradores por cômodo servindo de dormitório; rendimento domiciliar per capita; nível de escolaridade; razão de dependência de menores de 15 anos; material de construção e revestimento externo dos domicílios; e domicílios com presença de máquina de lavar e computador com acesso à internet.

| Foto: IBGE

A partir daí o instituto ranqueou os tipos urbanos de A à K, sendo que as boas condições de vida estão identificadas entre os tipos A e D, as médias entre OS TIPOS E e F e as baixas entre G e K. A região Norte foi a única onde o tipo A, que indica as melhores condições de vida, não foi identificado. O maior percentual dele (5,1%) estava no Centro-Oeste, seguido pelo Sudeste (2,4%), Sul (0,9%) e Nordeste (0,4%). No entanto, as maiores concentrações de população urbana em boas e médias condições de vida estava no Sul (72,2%).



Para o sociólogo Francinézio Amaral, o que podemos observar com a pesquisa é que a vida precária de quase um terço da população de Manaus ainda se encontra associada a pouca eficácia das políticas públicas das áreas de educação, saúde e infraestrutura que vem sendo aplicadas por órgãos públicos.

Além disso, ele afirma que o desequilíbrio social refletido em baixas e precárias condições de vida da população mais vulnerável está diretamente ligado ao modelo de organização social adotado pelas instituições públicas e privadas.

“Se a economia e a política estão pautadas na alta concentração das riquezas produzidas por uma pequena parte privilegiada da população, será certo que a parte desprivilegiada dessa mesma população terá de viver em condições precárias, uma vez que o foco das políticas públicas dos diversos órgãos públicos e privados não estará na resolução das questões sociais”, explicou.

O sociólogo ressaltou, ainda, que os dados sobre as condições socioeconômicas e de longevidade divulgados anualmente pelo IBGE cumprem um papel importante para o planejamento e a implementação de políticas públicas nacionais, estaduais e municipais.

O Norte apresenta padrões próprios, como por exemplo a predominância do tipo F (37%), seguido do tipo J (25,6%).



A publicação possui 65 mapas de concentrações urbanas do país, com mais 12 mapas detalhados das 12 principais metrópoles brasileiras.



Ao todo foram 435 municípios analisados, onde vivia metade da população (94,6 milhões de pessoas) do país em 2010. Cada concentração urbana geralmente é formada por mais de um município.





