Carro é arrastado para igarapé durante chuva no bairro Nova Esperança

Um carro com três pessoas caiu no Igarapé da Cachoeira Grande, localizado na rua São Paulo, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus, durante a chuva deste sábado (23). Ninguém ficou ferido.



De acordo com o líder comunitário Edson Reis, o carro com quatro passageiros tentou passar no trecho alagado da rua, no entanto o carro foi arrastado para o igarapé. "A rua estava alagada, porém o motorista sem paciência, quis passar de qualquer jeito. A força da água arrastou o carro. O carro bateu na ponte e acabou capotando. Eu e alguns moradores quebramos o vidro do carro e resgatamos as vítimas do acidente", disse.

Segundo moradores do local, os alagamentos no local são comuns em época de chuva, quando há transbordamento do igarapé, poluído pelo lixo, jogado pelas famílias.







