O Centro de Manaus foi tomado por uma multidão neste domingo (24) preparada para fazer as últimas compras antes do natal. Durante a semana o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais foi estendido até 0h, porém, neste domingo, a previsão de fechamento das lojas tanto na região central quanto nos shoppings é a partir das 18h e 19h.



Uma pesquisa realizada na manhã de domingo pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), apontou que a cada 10 pessoas 7 estavam com sacolas de compras nas mãos. O presidente do órgão, avaliou como positiva a movimentação e disse ainda que é esperado um aumento nas vendas de 4% a 5% em comparação ao ano passado.

A CDL Manaus espera um aumento nas vendas de 4% a 5% no natal deste ano | Foto: Marcely Gomes

“Com o número de pessoas que receberam o décimo terceiro salário, as vendas aumentam naturalmente. Ontem (sábado) seria um dia de maior volume de vendas, porém, tivemos um contratempo que foi a chuva e, com isso, as pessoas deixaram para fazer as compras na manhã de hoje (domingo). Ano passado não tivemos quase nenhuma contração, mas esse ano a previsão era de 2 mil novas vagas de emprego no comércio e deve se confirmar”, explicou o presidente.

A auxiliar administrativa Joelma Marinho, de 35 anos, disse que foi ao Centro na véspera do Natal por que não teve tempo durante a semana para fazer suas compras, porém alerta não estar arrependida em ter que enfrentar a multidão para garantir os presentes de natal de amigos e parentes.

O Secretário ordenou que o policiamento fosse reforçado nas ruas do Centro na manhã de hoje | Foto: Marcely Gomes

“Eu sai de casa preparada, pois já sabia que as ruas do Centro estariam todas lotadas, porém não estou arrependida, o importante é garantir os presentes dos meus filhos e ter um bom Natal ao lado deles. No próximo ano vou me programar para vir pelo menos três dias antes do Natal”, revela a auxiliar administrativa.



Segurança

O Secretário esteve no Centro acompanhado o trabalho da polícia no local | Foto: Marcely Gomes

Na manhã de domingo (24), o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Bosco Saraiva, esteve presente nas ruas do Centro de Manaus, acompanhado o trabalho dos policiais que realizavam o patrulhamento ostensivo no local.



“Estou verificando a situação dos policiais que estão de serviço aqui no Centro. Eu vou solicitar mais reforço do comandante porque, pelo o que avaliamos, a movimentação aqui no comercio vai seguir até a noite. Estamos com a delegacia móvel aqui próximo e qualquer ocorrência de pequeno vulto será encaminhada para lá”, disse o secretário.

Edição: Lívia Nadjanara

