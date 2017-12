Quem deixa de passar o próprio Natal com a família? "Assim como eu, outros voluntários dizem o quanto se sentem bem em se doar para outras pessoas", afirmou o fundador do grupo "Mudadores de Rua", Magno Correa, em entrevista ao Em Tempo. Em época de fim de ano é comum ver pessoas realizando ações voltadas para pessoas necessitadas, em situação de abandono, principalmente aquelas que moram nas ruas.

Além de atenção, voluntários costumam entregar comida, produtos de higiene pessoal, roupas e doar amor e carinho a pessoas em situação de risco social e vulnerabilidade. Saiba o que dizem dois representantes de grupos que arrecadam e entregam donativos a pessoas carentes.

Há mais de 10 anos realizando trabalho de voluntariado com moradores de rua, Magno Correa começou com doações por meio de um grupo de "Punk", no qual era integrante.

“Eu era Punk e nós valorizamos a liberdade e também viver na coletividade. Na época, nós fazíamos várias doações a moradores de rua. Eu deixei de seguir o movimento, mas os resquícios ficaram. A partir daí, nunca deixei de fazer minhas doações. Comecei apenas com uma amiga e agora somos quase 300 pessoas e, assim como eu, elas dizem o quanto se sentem bem em se doar para outras pessoas”, destaca Magno emocionado.

Este ano, o grupo "Mudadores de Rua" pretende ajudar 800 famílias indígenas que moram em Manaus | Foto: Reprodução/Facebook

O grupo de ação social sem fins lucrativos "Mudadores de Rua", no qual Magno é fundador, começou em 2015, a partir de uma parceria entre ele e uma amiga. Hoje, além dos 200 voluntários, que já pertenciam ao grupo, mais 80 pessoas aderiram ao movimento para este Natal. O principal objetivo deles é dar assistência a moradores de rua. Uma vez por mês eles doam kikão e suco com vários pontos da cidade.

Diferente dos anos anteriores, este ano o grupo vai atender a comunidade Parque das Nações Indígenas, localizada no bairro Tarumã, Zona Oeste. A ação será realizada no dia 25 de dezembro, às 15h, e serão entregues kits de higiene, roupas e ceia.

Segundo Magno, a ação deve beneficiar pelo menos 800 famílias, sendo que a meta da arrecadação foi acima da média, o que dará oportunidade para doar também para os moradores de rua.

Em 2017, o grupo "Muito mais amor" pretende contemplar 130 moradores de rua | Foto: Divulgação

As doações serão realizadas na comunidade porque, após uma atividade realizada no mês de novembro, percebemos que as famílias do local são extremamente carentes e necessitam de uma atenção maior.

Outro grupo que também dedicará o natal em prol de outras pessoas são os voluntários do "Muito Mais Amor". Como eles mesmo dizem, este ano almejam preparar “uma ceia com carinho e amor ao próximo”

Júlio César Fehezzo, que é um dos coordenadores do grupo, diz que o projeto traz mudanças tanto para quem doa, quanto para quem recebe.

As doações por meio do grupo "Muito mais amor" acontece no dia 26 no Centro de Manaus | Foto: Divulgação

“Nosso objetivo é estimular o convívio fraterno e, especialmente, partilhar muito amor, carinho e abraços. O ‘Muito Mais Amor’ é um movimento por mudanças na vida das pessoas. Um movimento social de amor e paz por aqueles que necessitam de ajuda e solidariedade. Somos um grupo de muitas causas , pelas crianças, jovens, adultos, idosos, pelos animais abandonados, pelos moradores de rua. Fazer o bem é o que fazemos com amor”, enfatizou César.

Este ano, a terceira edição do Muito Mais Amor acontece no dia 26 de dezembro, às 19h, no Teatro Les Artiste Café, localizado na avenida Sete de Setembro, ao lado do banco BASA, no Centro, Zona Sul.

O "Muito mais amor" conta com 85 voluntários para ajudar na distribuição das doações | Foto: Divulgação

A meta é atender 130 pessoas com distribuição de alimentos, roupas, calçados e materiais de higiene. Na ocasião, ainda serão realizadas atividades de peça teatral, apresentação de coral, bingo com diversos prêmios, além de serviços como corte de cabelo e atendimento na área de saúde. A ação conta com cerca de 85 voluntários.

Edição: Isac Sharlon

