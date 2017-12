Homem cai em igarapé e desaparece na Compensa

Um homem ainda não identificado está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros após cair num igarapé e desaparecer. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda (25), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, ele apresentava sinais de embriaguez no momento da queda. A equipe de bombeiros do Posto da Compensa foi acionada e realizou uma busca em superfície até a região da Ponte do São Raimundo, mas ele não foi encontrado. O Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) irá realizar a busca submersa pelo homem.

Edição: Lívia Nadjanara

