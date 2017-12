Parte da pista na Avenida Brasil é reduzida após desmoronamento causado pela chuva

Após o desmoronamento parcial de parte da calçada próximo a Maternidade Moura Tapajós, que ocorreu durante a forte chuva na tarde desta segunda (25), agentes dos Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), reduziram parte da faixa da avenida Brasil, no sentido bairro-Centro, na Compensa.



Na página oficial do Instituto no Twitter, os agentes de trânsito informaram que o desmoronamento ocorreu por volta das 13h30 e imediatamente foi realizada a redução de uma das faixas da avenida.

Parte da via cedeu após a forte chuva desta segunda. | Foto: Divulgação

Leia também: Retorno do feriado deve ser mais intenso a partir das 14h



Outro registro feito por agentes do Instituto foi realizado na rua José Furtuoso, bairro Nova Esperança, onde parte do muro de uma residência particular tombou sobre a via. No local não houve feridos apenas danos Materiais, após os procedimentos a via foi liberada.

Defesa Civil

Durante a chuva que ocorreu na tarde desta segunda (25), a central de atendimento da Defesa Civil de Manaus, registrou apenas uma ocorrência. Uma árvore caiu sobre uma residência localizada na avenida Solimões, comunidade Parque Mauá, Distrito Industrial 2.

Segundo a assessoria de comunicação do órgão, não houve vítimas, apenas danos materiais no local. A proprietária da residência solicitou auxílio para retirada da árvore.

Tempestade em Manaus



Nuvens bastante carregadas passaram sobre Manaus no começo da tarde desta segunda-feira (25), provocaram uma forte chuva. Em apenas 1 hora de chuva, entre 13h20 e 14h20, pelo horário de Brasília, choveu 54,6 mm pela medição do CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A chuva causou brusca redução da visibilidade no aeroporto de Manaus.



Previsão para a semana

A última semana de 2017 será com períodos de sol e pancadas de chuva especialmente à tarde e à noite em toda a Região Norte. Há risco de temporais em todos os estados. Porém, os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e a parte oeste do Pará devem ter a chuva mais frequente e volumosa por causa da influência do sistema meteorológico conhecido como Alta da Bolívia.

Edição: Lívia Nadjanara



Leia mais:

Homem cai em igarapé e desaparece na Compensa

Fazer o bem sem olhar a quem: grupos realizam ações em prol de necessitados em Manaus

Carro é arrastado para igarapé durante chuva no bairro Nova Esperança