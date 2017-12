Buscas por homem desaparecido em igarapé na Compensa são retomadas

Buscas foram retomadas na manhã desta terça | Foto: Divulgação/Cbam

Na manhã desta terça-feira (26), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) retomou as buscas por um homem desaparecido, desde a manhã da última segunda-feira (25), após cair em um igarapé no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O homem sumiu durante a forte chuva ocorrida durante no Natal e, de acordo com testemunhas, apresentava sinais de embriaguez.



Ainda segundo testemunhas que presenciaram o momento da queda, o homem caminhava próximo ao Centro Desportivo da Compensa (CDC), quando foi arrastado pelas águas até o rio. Os bombeiros foram acionados e as buscas iniciaram no mesmo dia, apenas pelas margens próximas do rio.

Com a retomada das buscas, os bombeiros acionaram uma equipe de mergulhadores para realizar buscas em locais submersos. A corporação também informou que as tiveram início nas imediações da loja Grupo Baiano, na avenida Brasil, e seguirão rumo à ponte do São Raimundo. A equipe informou que, caso haja novamente uma tempestade, as buscas terão de ser interrompidas devido ao perigo da região.

