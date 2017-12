Prefeitura realiza contenção de talude na Compensa

Os trabalhos para a contenção de um talude que desmoronou na tarde desta segunda-feira, dia (25), na avenida Brasil, próximo à Maternidade Moura Tapajóz, no sentido bairro-centro, já foram iniciados pela Prefeitura de Manaus.



Na manhã desta terça-feira,(26), as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) iniciaram os serviços de contenção do talude e uma área da calçada. De acordo com o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto, com a forte chuva que ocorreu na cidade ontem, o igarapé transbordou causando o deslizamento de terra em um pequeno trecho da lateral da via.

Agentes do Manaustrans estão no local monitorando o trânsito | Foto: Divulgação

“Ontem mesmo, após recebermos o chamado da situação, enviamos uma equipe que fez um levantamento do serviço e isolou o local. Nas primeiras horas de hoje, nossos homens e máquinas iniciaram os trabalhos para recuperação da área. Não vamos trabalhar com prazo para entrega, pois dependemos do tempo, mas garantimos que a obra será feita de forma célere e segura, como determinou o prefeito Arthur Virgílio Neto”, destacou.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) mantém agentes no local e já isolou a área de obras com cones para segurança dos motoristas e pedestres.

