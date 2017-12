Chuvas podem causar aumento de casos de leptospirose em Manaus

O médico Kayo Reis diz que a infecção em seres humanos resulta da exposição à urina de ratos infectados | Foto: Janailton Falcão

A ocorrência da leptospirose, que é transmitida pela água contaminada por urina de ratos, apresenta maior incidência em períodos chuvosos em razão das más condições de saneamento básico em Manaus. Esgotos a céu aberto transbordam águas, que invadem casas em dias de enxurrada e podem levar para dentro dos lares as temidas bactérias.



O aparecimento da doença está relacionado as más condições de higiene e alta infestação de ratos infectados com a bactéria leptospira. Nesta época do ano, quando a vazante dos rios aumenta, cresce o risco de contrair doenças causadas por vírus, bactérias e parasitas que vivem na água contaminada pelo lixo que se acumula no solo após a água escoar.

Hospedeiro da bactéria, o rato não desenvolve a doença quando infectado, ele apenas “armazena” a leptospira nos rins e depois a elimina viva através da urina no meio ambiente, contaminando água e o solo.

De acordo com o médico Kayo Reis, a infecção em seres humanos resulta da exposição à urina de ratos infectados. A penetração do microrganismo ocorre através da pele íntegra imersa em água contaminada, através de mucosas ou com presença de lesões.

Esgotos a céu aberto transbordam águas, que invadem casas em dias de enxurrada | Foto: Marcio Melo

“Às vezes as pessoas utilizam água de cacimba e de poços abertos onde os roedores transitam. No Serviço de Pronto Atendimento (SPA) onde atendo, todas as semanas nossa equipe escolhe um tema para discutir e orientar os pacientes. E os cuidados para evitar a infecção por leptospirose foi debatido recentemente. Orientamos a população que procura atendimento no sentido de prevenir as infecções causadas pela bactéria, e a principal ação contra a infecção é coleta do lixo adequada”, comentou.



Casos em Manaus em 2017

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que no ano de 2017 foram notificados 123 casos de leptospirose. Em comparação ao ano de 2016, houve um aumento de 23% de notificações, até o momento. Do total de notificações, foram confirmados 44 casos que estão distribuídos em toda cidade sem uma área de concentração específica.

Como parte das ações de prevenção e controle da Prefeitura de Manaus nas áreas afetadas pela cheia no início do ano, a Semsa realizou um trabalho de coleta e análise de água para consumo humano, aplicação de raticida para diminuição da população de roedores, orientação com entrega de folder informativo em todos os bairros da cidade sobre como proceder se houver o contato com água da cheia e identificação de sinais e sintomas de leptospirose e hepatite A.

Prevenção

Kayo Reis cita algumas medidas importantes para se prevenir da doença. A principal delas é evitar contato com áreas alagadas, mas, como isto não é possível para todas as pessoas, principalmente para quem reside próximo de igarapés, o médico recomenda, ainda, o uso de calçados para evitar o contato direto com os locais contaminados.

A Semsa informou que no ano de 2017 foram notificados 123 casos de leptospirose | Foto: MarcioMelo

“Infelizmente não existe vacina contra leptospirose e não temos uma medida de proteção mais eficaz a não ser os cuidados para evitar a contaminação. A doença pode se tornar muito grave, dependendo da resposta de cada pessoa. As principais complicações podem levar a hemorragias e comprometimento renal causando o óbito”.

Epidemia

A ocorrência das infecções está relacionada às condições inadequadas de saneamento e à grande infestação de roedores, pois os casos ainda ocorrem em locais e em condições inadequadas de higiene.

Segundo informações da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), em Manaus, a maior incidência de leptospirose ocorre nas áreas de periferia e em locais que sofrem enxurradas e alagamentos.

Saneamento básico



O problema é agravado pela baixa cobertura de coleta e tratamento de esgoto, que no Amazonas está entre as piores do país: 22% da população do Estado tem acesso à rede de coleta e apenas 19% possui esgoto tratado, antes de ser despejado nos igarapés.

Reis destaca que lesões na pele facilitam o contágio da leptospirose | Foto: Janailton Falcão

Sintomas

Reis relata, ainda, que os principais sintomas da doença são dores de cabeça, febre alta, dor na área da panturrilha, náuseas, vômito e falta de apetite. Segundo ele, o diagnóstico não é fácil porque os sintomas são comuns em outras infecções.

Tratamento

Conforme orienta o profissional, pessoas que sofrem com enchentes em casa e entram em contato com água possivelmente contaminada podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e informar o ocorrido ao médico para que possam ser examinadas, já que o período de incubação varia de 2 a 45 dias.

Infecção em animais

Da mesma forma que pode afetar os humanos, a doença pode afetar animais. O “Tifo canino” afeta os cachorros e é causado pela bactéria. A contaminação ocorre por meio da ingestão de água e alimentos contaminados pela urina dos roedores.

