Trânsito em festas de fim de ano estressa motoristas em Manaus

O viaduto Gilberto Mestrinho, inaugurado em 2010, 'não resolve o problema', diz sindicalista. | Foto: divulgação

Apesar do mês de dezembro ser conhecido pela propagação da fraternidade, não é isso que ocorre no trânsito. Se você é motorista e vai trafegar pelas vias da cidade, é provável que concorde com o estresse que ocorre nas ruas nessa época do ano.



As avenidas de maior tráfego da cidade, como Djalma Batista, Torquato Tapajós, Constantino Nery e Efigênio Sales, são cenários constantes de acidentes e congestionamentos e causam a lentidão no trânsito.

O motorista Francisco Menezes diz que os meses de férias são os piores para se dirigir em Manaus. Segundo ele, apesar do número de carros diminuir, com menos tráfego em direção a escolas e faculdades, a irresponsabilidade dos condutores também aumenta, por conta de bebidas alcoólicas.

Com o aumento de carros, não há respeito entre os motoristas e por isso acontecem tantos acidentes, segundo Elisandro | Foto: divulgação

“Os casos de motoristas dirigindo bêbados são mais frequentes, principalmente no Natal e Ano Novo. Além disso, o trânsito é mais travado pelas pessoas usarem mais o carro para sair. O fluxo de carros nas áreas de comércio é intenso", diz.



Francisco trabalha como motorista profissional em Manaus há 27 anos e diz que no final do ano, os congestionamentos são comuns.

“Perco em média 1 hora no trânsito em horários de pico. Quando acontece algum acidente, a espera dobra. Já perdi duas horas em um acidente de trânsito na Avenida Autaz Mirim".

Condutores afirmam que 'dezembro' é o pior mês para dirigir em Manaus | Foto: Arquivo EmTempo





Estatísticas

Dados do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (ManausTrans) apontam que, em 2017, houve um total de 217 vítimas fatais em acidentes de trânsito, com aumento de 4% em comparação com o ano anterior.



O órgão também confirma as avenidas com maior número de ocorrências de acidentes. São elas Autaz Mirim, Zona Leste, com 13 vítimas reportadas este ano, Torquato Tapajós, Zona Norte, com 12 vítimas e Coronel Teixeira, Zona Oeste, com 10 vítimas fatais.

Para o começo do novo ano a expectativa é de que o número aumente, conforme estimativa coletada no início de 2017, por exemplo, constatando que o número de acidentes aumentou mais de 17% comparado a 2016.

Esperança Frustrada

O taxista Elisandro Moreira, de 36 anos, disse que espera o ano inteiro para o trânsito melhorar na capital, mas que quando dezembro chegou se decepcionou.

“Todos os taxistas ficam animados com o mês de férias em que a gente consegue andar mais em Manaus, mas não sei o que aconteceu este ano. Eu tenho ficado cada vez mais parado dentro do carro, principalmente no centro e perto dos shoppings”, relata Moreira, que está na praça há sete anos.

Com o aumento da circulação de carros, os acidentes não são os únicos que crescem, mas também o estresse no volante, segundo ele.

“Em média vejo quatro a cinco acidentes por dia. Isso acontece também pela relação de desrespeito entre os motoristas. Tem uns que não sei como tiram a carteira. Tudo isso deixa dezembro como o pior mês para se dirigir”, fala.

Falta de planejamento

Para o contador Mário Delgado, de 51 anos, falta planejamento para a melhoria do deslocamento público. "Deveriam ter mais ações de engenharia do trânsito para promover ações estratégicas que beneficiem os motoristas. Falta estudo e rapidez para a melhoria das vias", opina.

O condutor trafega pela cidade há mais de 15 anos e alerta que os números de cruzamentos na capital, por exemplo, devem ser diminuídos para uma fluidez melhor. "Mesmo que as pessoas reclamem, acredito que isso irá melhorar. O número de retornos é muito grande e atrapalha", conclui.

Sindicato

Para o presidente do Sindicato das Auto Escolas, Raimundo Macena de Melo, não existe em Manaus uma politica inteligente para o trânsito.

O viaduto Gilberto Mestrinho, inaugurado em 2010, 'não resolve o problema', diz sindicalista. | Foto: divulgação

"Situações pontuais não resolvem o problema. O viaduto do bairro Coroado, por exemplo, só beneficia quem vai para o Japiim. São questões paliativas que só resolvem partes do problema", lamenta.

ManausTrans

O Manaustrans informou que já efetuou diversas operações visando a melhoria do fluxo neste ano. As alças de retorno das Av. Jacira Reis, na Zona Centro-Oeste, e do viaduto do bairro Flores, Zona Oeste, foram alguns exemplos, segundo assessoria.

Ainda conforme o órgão, os binários de circulação e a revitalização de sinalizações horizontais e verticais espalhados pela cidade também são frutos das ações públicas. Segundo nota oficial, ações de sensibilização em escolas e empresas e a fiscalização diária nas principais áreas de tráfego englobam o cronograma de atividades do órgão.

