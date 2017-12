Caixa preferencial, senhor (a)? Em Manaus não existe mais

A Lei municipal que regulamenta e assegura o atendimento preferencial a pessoas idosas em estabelecimentos públicos ou privados foi sancionada e assinada, na tarde desta terça-feira (26), pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, no Centro Cultural Palácio Rio Branco, Centro de Manaus.

O atendimento preferencial a idosos já é garantido na Lei Federal n° 10741/2003, que prevê o atendimento em guichês ou unidades exclusivas ao público da terceira idade. Porém, a Lei municipal, sancionada hoje, garante o atendimento em qualquer guichê dos estabelecimentos comerciais da cidade.

A lei foi sancionada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, na tarde de hoje (26). | Foto: Márcio Melo

“Essa lei resgata a cultura de respeito aos idosos. Não somente a eles, mas também aos deficientes e às pessoas com crianças de colo. Essa Lei significa um grande passo civilizatório para nós entendermos, de uma vez por todas, que as pessoas mais velhas devem ser respeitadas e ouvidas”, disse o prefeito.

O Projeto de Lei foi apresentado no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) no mês de março deste ano pelo vereador Wilker Barreto (PHS). Na época, o parlamentar defendeu o projeto com base no crescimento da expectativa de vida dos brasileiros, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O projeto é de autoria do vereador Wilker Barreto | Foto: Márcio Melo

“Embora exista uma Lei Federal que exija que tenha um ponto de atendimento para os idosos, essa nova lei vem para ampliar esse respeito, tornando todos os caixas preferenciais. Hoje é sabedor que a expectativa do povo brasileiro cresceu. Você já consegue ver que em alguns lugares que a fila dos idosos é maior que a do público comum”, explicou o vereador.



O atendimento preferencial, conforme o parágrafo único do projeto, será garantido também às pessoas com deficiência, às gestantes e às pessoas com criança de colo. O descumprimento da Lei acarretará no pagamento de multa no valor de 300 Unidades Fiscais do Município (UFMs). O valor de uma UFM é de R$ 99,84, o que significa - de acordo com os dados da unidade cotada hoje - que o valor da multa seria estipulado em aproximadamente R$ 29.952. Ela pode ser dobrada em caso de reincidência até o limite de dez vezes esse valor.

