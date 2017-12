Após veto, professores fecham avenida e impedem saída de deputados

Professores da rede estadual de ensino protestam, na noite desta terça-feira (26), em frente a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), localizada na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, na Zona Centro-Sul de Manaus, contra a rejeição ao aumento salarial da categoria durante a votação da Lei Orçamentária Anual de 2018 (LOA). Com faixas e cartazes, os educadores fecharam a via e impediram a saída dos deputados estaduais do local.

Os servidores da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc) denunciam, segundo eles, a falta de compromisso dos representantes locais com uma das categorias mais importantes do país. Os deputados estavam votando na Casa Legislativa a Lei Orçamentária do ano que vem e uma emenda do deputado estadual José Ricardo, que propõe o reajuste salarial dos professores estaduais, foi rejeitada pelos parlamentares.

Para o professor Keferson Corrêa, que acompanhou a votação na frente da Aleam desde às 9h da manhã, junto dos demais educadores, o protesto visa alertar a população sobre o descompromisso da classe política com a educação. Segundo ele, um professor bem pago rende muito mais na sala de aula e o resultado é positivo aos estudantes.

"Nós estávamos esperando o reajuste da nossa data base e recebemos a notícia de que a emenda foi vetada pelos deputados estaduais. Essa é uma forma de protesto, onde fechamos a saída deles. É um direito dos professores esse reajuste, mas os deputados fazem vista grossa para a educação", disse o professor.

Policiais Militares e agentes do Manaustrans estão no local realizando o trabalho de desvio do trânsito.

