Este pode ser o segundo dezembro mais chuvoso em 56 anos

A capital amazonense deve ter o segundo dezembro mais chuvoso em 56 anos. Ao longo desta quarta (27) e de toda a semana, mais pancadas de chuva são previstas para Manaus e a região Norte. Amazonas, Rondônia e Acre, seguem com as pancadas de chuva mais volumosas. Muitas nuvens também vão se formar e já podem começar a aparecer no período da manhã.

Em apenas 1 hora de chuva, entre 13h20 e 14h20, pelo horário de Brasília, choveu 54,6 mm pela medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) no último dia 25.

Em local da capital do Amazonas, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 38,4 mm entre 13 e 14 horas (Brasília). A chuva forte causou brusca redução da visibilidade no aeroporto de Manaus. Às 14 horas (Brasília), a visibilidade era de 3000 metros.



Dezembro chuvoso

A chuvarada da tarde do Natal foi só mais um temporal entre tantos que já ocorreram desde o início de dezembro. Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia,Manaus acumulou 411,0 mm este mês, até a manhã do dia 25 de dezembro. Portanto, este total não inclui a chuva forte da tarde do Natal.

Dezembro de 2017 está sendo o terceiro dezembro mais chuvoso em Manaus em 11 anos, desde 2007. Em 2016 choveu 518,8 mm nos 31 dias do mês e foi o dezembro mais chuvoso em 56 anos de medições. Ainda faltando 6 dias para o mês acabar, dezembro de 2017 já pode ser considerado o quarto dezembro mais chuvoso em Manaus nestes 56 anos, desde 1961. Mas é possível que passe até segunda posição até o fim do mês.

Por enquanto, o total de 411,0 mm acumulados dezembro de 2017, até a manhã do dia 25, é superado por dezembro de 2016 com 518,8 mm, pelo dezembro de 2008 que acumulou 458,1 mm e pelo dezembro de 1988 que teve um total de 412,1 mm de chuva.

A tabela mostra os volumes de chuva acumulados em dezembro no período de 2007 a 2017, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia.

Semana instável na Região Norte

A última semana de 2017 será com períodos de sol e pancadas de chuva especialmente à tarde e à noite em toda a Região Norte. Há risco de temporais em todos os estados. Porém, os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e a parte oeste do Pará devem ter a chuva mais frequente e volumosa por causa da influência do sistema meteorológico conhecido como Alta da Bolívia.

Alta da Bolívia

É um grande sistema de alta pressão atmosférica (circulação anticiclônica) típico do verão na América d Sul. O centro deste sistema normalmente se estabelece com sobre a Bolívia, em torno de 10 mil metros de altitude, e por o nome de "Alta da Bolívia". Porém, a circulação de ventos da Alta da Bolívia influencia áreas no Brasil, mo Peru, Paraguai, Argentina e Uruguai.





