Corpo de jardineiro que caiu em igarapé é encontrado no Santo Antônio

Em menos de 48 horas após cair em um igarapé na rua da Prosperidade, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus, o corpo do jardineiro Benedito Ferreira de Lima, de 38 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (27), embaixo da ponte da comunidade do Bariri, na avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, também na Zona Oeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), o corpo foi resgatado a quase 2 km de distância do ponto onde caiu, na última segunda-feira (25), e foi arrastado pela correnteza da água.

Os familiares de Benedito estiveram no local e fizeram o reconhecimento dele por meio dos trajes que ele usava.

“O rosto dele estava muito inchado, meu filho reconheceu pela cueca que ele estava usando. Não estava acreditando que seria ele, mas já não tínhamos mais esperança, pois da forma que ele foi arrastado pela correnteza sabíamos que não iríamos encontrar ele com vida”, contou a esposa da vítima, de 39 anos, que não quis se identificar.



Ainda segundo a esposa da vítima, Benedito caiu em um rip-rap quando estava a caminho de casa. A mulher ainda contou que ele estava embriagado.

“Ele havia saído de um bar e voltava para casa pois estava chovendo muito. Quando ele caiu no Igarapé um vizinho ainda tentou socorrer ele. Infelizmente aconteceu essa tragédia”, lamentou.

De acordo com o capitão Jander Lopes, do Cbmam, a corporação iria retornar às buscas pelo corpo da vítima, quando foram acionados por volta das 7h40 da manhã para o resgate.

“Desde a tarde de segunda estamos fazendo buscas. Ontem procuramos em um perímetro próximo de onde o corpo foi encontrado hoje. Após o reconhecimento feito pelos familiares, o corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML)”, informou.

Benedito trabalhava como jardineiro em um condomínio no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste. Ele deixou a mulher e sete filhos.

