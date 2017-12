Fios de postes caídos em Manaus já são comuns para moradores

Fios caídos apresentam riscos à saúde da população e estragam a paisagem do local. | Foto: Márcio Melo

Mesmo com a existência de uma resolução de 2014, promulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que responsabiliza as empresas a regularizar postes em péssimos estados e com sobrecargas de fios, vários pontos da cidade de Manaus sofrem com a ameça da queda de postes. Fios caídos, postes cedendo pelo excesso de peso, curtos-circuitos recorrentes, são alguns dos problemas do sistema elétrico da capital.



Proprietária de um mercadinho de variedades na Avenida Ramos Ferreira, Zona Sul de Manaus, a comerciante Luciana Carvalho, conta que o problema se agrava na época de chuva. "Os fios bagunçados são comuns na cidade. Desde novembro, o fio ao lado da minha casa pega fogo toda vez que chove. Até falta de energia já sofri por causa disto", diz.

No centro histórico da cidade é normal ver uma quantidade excessiva de fios soltos ou 'gatos' elétricos. | Foto: Márcio Melo





Cartão-postal perigoso



O casal de venezuelanos, Hamilton Bezerra e Ebrimar Resplándor, chegou a Manaus há oito meses. Eles moram em uma pousada na Avenida Joaquim Nabuco, com postes em péssimos estado e fiação à solta. A cena da nova moradia acabou se tornando um cartão-postal perigoso. "Não costumamos sair muito, mas quando vamos à rua, sempre encontramos algum fio caído em nosso caminho. Ficamos até com medo de esbarrar com algum", diz o tatuador Hamilton.

Improviso de risco

Também na região central, na esquina da Rua dos Barés com a Avenida Joaquim Nabuco, fica a loja de bebidas alcoólicas da família Cardoso. O estabelecimento é um dos mais antigos e é conhecido na região como uma das principais fornecedoras dos 'mercadinhos' localizados no entorno do Porto de Manaus.

As pessoas que passam pela fiação caída, desviam dos fios e se expõe a outros riscos. | Foto: Márcio Melo

Natasha Cardoso, uma das caçulas da família, fica no caixa da loja e sempre vê os transportadores de carga levantando os fios da rua que caíram ao longo dos anos. "Eles (os mercadores) levantam com a mão mesmo para não arrancar os fios do poste, senão o caminhão não passa. É muito ruim. Além do risco, estraga a paisagem do centro histórico da nossa cidade", lamenta.



A reportagem entrou em contato com a Eletrobrás sobre um pronunciamento oficial, mas ainda não obteve respostas.



