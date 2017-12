Abrigo Moacyr Alves promove tradicional 'Passeio das Luzes'

Fazendo as crianças contemplarem a magia do natal nos pontos turísticos como Ponta Negra e Largo de São Sebastião, o abrigo Moacyr Alves realiza nesta sexta (29), o tradicional "Passeio das Luzes". O evento, que iniciar às 18h, será a última programação do ano da instituição.

Segundo a coordenadora do projeto Madrinhas e Padrinhos de Coração”, que dá suporte ao abrigo, Marisa Costa, o passeio já se tornou tradicional na instituição. “Todos os anos fazemos o passeio noturno para que as crianças possam visualizar as decorações e luzes de Natal. É um momento de entretenimento às crianças”, ressaltou.

A caravana deve sair às 18h da sede da instituição, localizada na rua Professora Léa Alencar, na Alvorada, Zona Centro-Oeste e contará com a participação das 54 crianças e adolescentes da unidade. Colaboradores e participantes do projeto que realizam trabalho voluntário no abrigo também devem participar.

Projeto "Madrinhas e Padrinhos de Coração"

O projeto desenvolve atividades de voluntariado durante os sábados, no abrigo. Os voluntários adotam de forma simbólica as crianças e adolescentes da instituição por um dia, dando amor, carinho e atenção à elas.

O projeto surgiu da necessidade de preencher os horários vagos e proporcionar atividades internas com programações festivas e passeios. Atualmente, o programa conta com o apoio de 30 pessoas, de vários segmentos da sociedade.

Moacyr Alves

Acolher, cuidar e dar apoio às crianças e adolescentes com deficiência tem sido a principal meta do Moacyr Alves. O abrigo já atua há 35 anos em Manaus.

A unidade é administrada pelo Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, por meio de convênio firmado, anualmente, com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped). O local canta ainda com parcerias e colaboração de pessoas físicas, empresas e demais instituições.

Para quem deseja colaborar com o abrigo, pode fazer depósito no banco Bradesco, por meio do número de agência 3334-6 e conta-corrente 4780-5.





