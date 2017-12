Carreta pega fogo dentro de empresa no Mauazinho

Na tarde desta quinta (28), o Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado sobre um sinistro envolvendo uma carreta no pátio de uma empresa, localizada na avenida Abiurana, bairro Mauazinho, Zona Sul da cidade.

O veículo estava carregado com juta, fibra vegetal altamente inflamável, como relatou a equipe do Corpo de Bombeiros. A teoria é de que, após o uso de um equipamento de solda no local, a juta começou a incendiar por conta de fagulhas dispersadas e, em pouco tempo, as chamas tomaram conta da carreta que estava no pátio da empresa.

A carreta estava carregada com juta e pegou fogo no pátio da empresa localizada na avenida Abiurana, Mauazinho. | Foto: Reprodução

Uma pessoa que estava próxima ao local trabalhando se feriu, porém ainda não teve nome divulgado e não há informações sobre o estado de saúde dela.

Os bombeiros enviaram duas viaturas para conter o fogo. Ainda no final da tarde, a equipe realizava o rescaldo, com as chamas já controladas. Não houve danos à empresa e local ficou seguro das chamas.

