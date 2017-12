Trio é preso após roubo em residências do Parque 10

Na última quarta (27), Antônia Viana Fernandes, de 55 anos, e Geibson Ricardo Braga, 44, foram presos, em flagrante, por receptação de itens roubados. Ricardo de Andrade Ferreira, o “Diabo Loiro”, de 34 anos, que já era procurado por furtos ocorridos na Zona Centro-Sul de Manaus também foi detido e indiciado por furto qualificado.

Antônia foi presa em sua própria casa, localizada no bairro Flores. Ela estava com dois televisores e uma botija de gás, ambos roubados por “Diabo Loiro”, que é seu sobrinho. Os itens foram retirados de residências do bairro Parque 10.



De acordo com o titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP),Ayslan Marques, denúncias ajudaram a localizar o trio. “Chegamos até Geibson após recebermos informações de que ele estaria com objetos roubados na casa dele. No imóvel, localizado no bairro Flores, recuperamos dois televisores e um suporte para televisão. Em depoimento, Geibson apontou "Diabo Loiro" como a pessoa que teria vendido os equipamentos a ele”, explicou.

Materiais e equipamentos recuperados

Segundo informações do delegado, “Diabo Loiro” foi detido em via pública, na comunidade União, bairro Parque 10. Ao todo, foram recuperados sete televisores, um notebook, uma botija de gás e um relógio.



Antônia e Geibson foram autuados pelo crime de receptação de objetos roubados. A fiança, no valor de R$ 1,1 mil, foi paga por Antônia. Geibson foi levado para audiência de custódia e Ricardo foi ouvido na unidade policial e indiciado por três furtos qualificados.





