Prédios abandonados são refúgio para usuários de drogas no Centro

Manaus (AM) - Trabalhadores e comerciantes do Centro de Manaus, mais especificamente das avenidas Leonardo Malcher com Joaquim Nabuco, reclamam da falta de segurança na área, principalmente, após casas abandonadas virarem abrigo para vândalos e usuários de drogas.

São pelo menos três prédios em estado de abandono nas proximidades de um dos cruzamentos mais movimentados daquela região. O imóvel maior, que fica bem na esquina das avenidas, já foi um restaurante requisitado e hoje serve de dormitório para moradores de rua. Além disso, segundo moradores, ele virou abrigo para bandidos. O local tem gerado dor de cabeça aos donos de comércios, que já foram assaltados pelos "vizinhos" indesejados.

As casas ficam localizadas na Leonardo Malcher - Centro de Manaus. | Foto: Márcio Melo





O prédio, que está em completo estado de abandono e deteriorado após sofrer um incêndio em 2015, está à venda há 5 anos. Sem propícios compradores, ele segue sem reforma.

"Esse prédio está assim há 5 anos. Só que há 2 anos, nós vivemos essa agonia e com medo de sermos furtados" diz uma comerciante que trabalha no local há 14 anos e não quis se identificar.

Leia também: PF apreende mais de 500 kg de droga em fundo falso de embarcação no AM



Furtos



O prédio do antigo restaurante também tem sido usado como esconderijo por assaltantes que abordam universitários na avenida Joaquim Nabuco e depois correm até o prédio. Por medo, de acordo com os moradores, as vítimas raramente denunciam.

Dois condicionadores de ar, bebedouros, computadores e outros objetos pequenos foram levados de uma escola das redondezas. A diretora da unidade escolar, Irene Alves, de 31 anos, informou que o último arrombamento e furto no local aconteceram no mês de setembro. Os vândalos conseguiram entrar pelo telhado.

O lugar virou abrigo para usuários de drogas | Foto: Márcio Melo





"Já fizemos tudo que podíamos. Colocamos até câmeras, mas não deu jeito. Depois de um tempo, eles voltam. Só aqui já assaltaram três vezes." desabafa.

Ousadia

Outra testemunha, vizinho do prédio, conta que já teve a casa invadida enquanto dormia.

"Minha casa fica nos altos, pois embaixo é o comercio. Ainda assim, eles entraram enquanto eu dormia e levaram todos os meus pertences. Graças a Deus não me aconteceu o pior, mas eles não têm limites. Por onde der para entrar, e levar algo, eles fazem mesmo" diz.

Comerciantes, vizinhos ao prédio, vivem com medo de assaltos | Foto: Márcio Melo





Drogas

Os prédios também servem como ponto de encontro entre usuários de drogas, que passam horas consumindo entorpecentes sem a obstrução da polícia. Algumas pessoas temem que os imóveis possam virar pontos de compra e venda de drogas. De acordo com eles, é comum brigas e desentendimentos entre os invasores.

A reportagem tentou contato com os donos das casas por telefone, porém, até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

Implurb

De acordo com Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb), o abandono de terrenos e imóveis, a falta de manutenção, limpeza ou o não fechamento desses espaços, seja com muros ou cercas, podem acarretar em multas - que podem chegar a R$998, 40. O abandono é considerado infração e, em caso de reincidência, o valor da multa pode ser dobrado.

Denúncias

Existem três canais do instituto onde as pessoas podem fazer denúncias. O primeiro deles é o 161, a segunda opção é 3625-5340 ou o cidadão pode ir pessoalmente, em horário comercial, no próprio atendimento do Implurb, localizado na Avenida Brasil 2971, bairro Compensa I.

A reportagem também tentou contato com a Semmas e a Semulsp, secretarias de meio ambiente e limpeza pública, respectivamente, mas não obtivemos resposta até a publicação desta matéria.

Outra denúncia

Não muito longe dali, na rua 10 de julho, em frente ao prédio da Santa Casa de Misericórdia, moradores e empresários vivem o mesmo dilema. Um antigo carro de lanche é refúgio para viciados, que chegam a cometer pequenos roubos e furtos e depois se escondem no local. Segundo um segurança, que trabalha todos os dias perto do lanche abandonado, os usuários já são conhecidos da polícia, que nada faz para evitar a prática.

Policiais militares da 24ª Cicom, que faz o patrulhamento na região, dizem que diariamente monitoram as áreas citadas na reportagem. Entretanto, não quiseram dar mais detalhes sobre as denúncias.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Carreta pega fogo dentro de empresa no Mauazinho

Saiba mais sobre causas e tratamentos da infecção urinária

Prefeito Arthur Neto descarta aumento de tarifa de ônibus em Manaus