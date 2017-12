Manaus pode virar o ano sem monitoramento de câmeras de segurança

A dois dias para acabar o ano, quando milhares de pessoas saem de casa para comemorar a chegada do novo ano, nas ruas e avenidas de Manaus, menos de 20% no total de câmeras de segurança distribuídas pela cidade estão em funcionamento efetivo. Das 232 câmeras instaladas na capital, apenas 40 se encontram ligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), devido a problemas técnicos.

Na última quinta (28), a reportagem recebeu uma denúncia, informando que vários pontos da cidade estariam sem monitoramento eletrônico de câmeras de vigilâncias do Ciops.

A informação ainda deu conta de que no último dia 2, durante a queima de fogos no bairro Compensa, Zona Oeste, onde, supostamente, em comemoração ao aniversário do líder de uma facção criminosa, a força de segurança não conseguiu acessar as imagens feitas no local, devido ao problema, mesma situação ocorrida no dia da chacina, no mesmo bairro, onde seis pessoas foram mortas e outras nove ficaram feridos no CSU.

Empresa responsável

Procurado pela reportagem do Em Tempo, o sócio diretor da empresa ENW, José Ricardo Ferreira, responsável pela instalação e manutenção das câmeras de vigilância na capital, disse que a denúncia procede.

Segundo ele, atualmente, existem 250 câmeras novas instaladas, porém, há vários meses, técnicos da empresa tentam instalar equipamentos nas dependências do Ciops para concluir o serviço, mas têm sido impedidos pela direção do local.

“Quando assinamos o contrato, tínhamos o prazo de 60 dias para fazer a instalação. Porém, precisamos instalar alguns equipamentos dentro do Ciops, como por exemplo, os softwares para gravarem imagens das câmeras que estão nas ruas e, por motivos alheios à nossa vontade, ainda não foi possível concluir essa etapa. Já alegaram, inclusive, que quebramos o contrato por atraso na instalação, o que não é verdade", disse Ferreira

O sócio diretor da ENW ressaltou, ainda, que as 250 câmeras novas estão instaladas nas ruas de Manaus prontas para operarem e reafirmou que o prazo para a instalação dos softwares só não foi cumprido devido ter sido proibida a entrada dos técnicos no Ciops.



Para o diretor, a falta de videomonitoramento da capital leva a sensação de insegurança às famílias que pretendem curtir a data festiva da virada do ano nas ruas de Manaus. "São velhos problemas que assolam o nosso Estado, como a questão da segurança. Mais uma vez quem sofre é a população que fica à mercê da própria sorte", finalizou.

Posicionamento



A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informou que as câmeras do Ciops estão em pleno funcionamento, e que não existe nenhum tipo de problema com relação ao videomonitoramento da capital amazonense.





