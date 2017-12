Saiba como funcionarão unidades de urgência e emergência no Ano Novo

24 unidades estarão abertas para atender à população | Foto: Janailton Falcão

As unidades de urgência e emergência da rede estadual de saúde funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante o feriado de Ano Novo, nesta segunda-feira (1°). O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, informa que 24 unidades estarão abertas para atender à população.

Estarão funcionando os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, os sete prontos-socorros e as sete maternidades. Os SPAs possuem infraestrutura para o atendimento de urgências e emergências de baixa complexidade, como mal estar súbito, pequenos ferimentos e cefaleia (dor de cabeça). Os casos mais graves devem ser encaminhados aos prontos-socorros. As maternidades ofertam o atendimento às gestantes.

Nas unidades que atendem com consulta agendada – como é o caso dos serviços ambulatoriais das unidades do Centro de Atenção à Melhor Idade (Caimi) e do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic), Policlínicas e Fundações –, não haverá atendimento no feriado. O funcionamento destes serviços será retomado na terça-feira (2), a partir das 7h.

Unidades que estarão funcionando 24h (para atendimento de urgência e emergência):

Serviços de Pronto Atendimento (SPAs e UPA)

· SPA Alvorada – Avenida Lóris Cordovil, s/n, Alvorada 1;

· SPA Coroado – Avenida Beira Mar, Nº 122, Coroado;

· SPA Zona Sul – Rua Bento José de Lima, Nº 33, Colônia Oliveira Machado;

· SPA Joventina Dias – Rua T-6, n.º 33, Compensa 3;

· SPA Eliameme Mady (Zona Norte) – Av. Samaúma, s/n, Monte das Oliveiras;

· SPA São Raimundo – Praça Ismael Benigno, s/n – São Raimundo;

· SPA José Lins (Redenção) – Rua Maracanã, s/n – Redenção;

· SPA e Maternidade Antônio Aleixo – Alameda Cosme Ferreira, km 14, Col. Antônio Aleixo;

· SPA Danilo Corrêa – Avenida Noel Nutels , s/n, Cidade Nova 1;

· UPA Campos Salles – Rua Campos Salles, s/n – Tarumã.

Prontos-Socorros

Adultos

· Pronto-Socorro 28 de Agosto – Rua Recife, Nº 1581, Adrianópolis;

· Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Machado – Alameda Cosme Ferreira, s/n, Aleixo.

Adulto e infantil

· Pronto-Socorro Platão Araújo – Avenida Autaz Mirim, s/n – Jorge Teixeira;

· Pronto-Socorro da Zona Norte – Avenida Raimundo Vital de Mendonça, Colônia Terra Nova (área da antiga Expoagro).

Infantis

· PS da Criança da Zona Leste – Alameda Cosme Ferreira, s/n, Aleixo;

· PS da Criança da Zona Sul – Rua Codajás, Nº 26, Cachoeirinha;

· PS da Criança da Zona Oeste – Avenida Brasil, s/n, Compensa 1.

Maternidades

· Ana Braga – Alameda Cosme Ferreira, s/n – São José 1;

· Balbina Mestrinho – Rua Duque de Caxias, s/n – Praça 14;

· Nazira Daou – Avenida Camapuã, 108, Q/316, Núcleo 9, Cidade Nova 2;

· Azilda Marreiro – Avenida Samaúma, s/n, Monte das Oliveiras – Galiléia 2;

· Alvorada – Rua 07, s/n – Alvorada I;

· Instituto da Mulher Dona Lindu – Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 1581, Adrianópolis;

· Chapot Prevost – Estrada do Aleixo, km 16 – Colônia Antônio Aleixo.

Réveillon

A Susam vai apoiar na festa de Réveillon, realizada pela prefeitura, em Manaus, na Ponta Negra, com a presença de uma equipe de profissionais de saúde e ambulância para prestar atendimento de primeiros socorros à população que vai comemorar a virada de ano naquele complexo turístico. Segundo o coordenador da equipe, Paulo Viana, em caso de ocorrência, os profissionais estarão a postos para fazer os primeiros atendimentos e levar o paciente para o posto de saúde localizado no próprio balneário.

Paulo alerta que, neste tipo de festa, a maioria dos atendimentos está relacionada ao consumo exagerado de bebida alcoólica. “Pedimos que as pessoas se alimentem bem antes de sair de casa, e que bebam com moderação e responsabilidade”, aconselha Paulo.

