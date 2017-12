Festas contarão com agentes de limpeza e catadores de recicláveis

Para deixar os locais limpos já no próximo domingo (31), cerca de 100 garis da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuarão na região da Ponta Negra (Zona Oeste); no Amarelinho (Educandos, Zona Sul) e shopping Phelippe Daou (Jorge Teixeira, na zona leste). Durante as festas, 25 catadores de materiais recicláveis estarão atuando nos três pontos.

Segundo o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças, a equipe vem intensificando a limpeza nas áreas há duas semanas, seguindo determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto. “Todos os locais já estão limpos, mas nosso efetivo ainda trabalha nos entornos e adjacências, para que a população usufrua dos espaços públicos de forma agradável e segura. A limpeza é sempre antes, durante e depois dos eventos”, disse, José Rebouças, reforçando que um mutirão de limpeza voltará aos locais logo após as festas, para a limpeza final, já no primeiro dia do ano de 2018.

Além das equipes da Semulsp, os pontos de festa vão contar com 25 catadores que farão o serviço de triagem e coleta dos resíduos recicláveis, valiosos para o setor, como: latinhas de alumínio, papel, papelão e plásticos.

Na Ponta Negra, 15 catadores devem atuar na festa, com apoio de servidores da Comissão Especial de Divulgação e Orientação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), órgão vinculado à Semulsp. Na Avenida Itaúba, 5 catadores devem fazer o serviço, contando com mais 4 funcionários da Cedolp. Já no Amarelinho do Educandos, a coleta seletiva contará com 5 catadores.

Os catadores serão remunerados pela Prefeitura de Manaus, nos mesmos moldes dos serviços prestados na Copa do Mundo Fifa do ano passado. “Os catadores já vêm participando de todos os eventos oficiais da Prefeitura de Manaus, como parte do apoio que o prefeito Arthur Virgílio Neto faz questão de dar à categoria”, explicou o secretário Municipal de Limpeza Urbana, Paulo Farias, lembrando que eles receberão equipamentos de segurança, uniformes, transporte e alimentação, material de trabalho, além da remuneração custeada pelos patrocinadores do evento.

Após o encerramento das festas de Réveillon , cerca de 300 trabalhadores da Semulsp iniciarão mutirão de limpeza nos locais. A maior concentração será na Ponta Negra, que contará com 200 agentes de limpeza, já nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2018. Mais 100 trabalhadores serão distribuídos nos outros locais de festas.

Para assegurar a limpeza da orla da Ponta Negra e das margens do rio, a Semulsp destacou uma balsa do S.O.S Igarapés, uma escavadeira hidráulica, quatro botes e uma pá carregadeira com quatro caçambas.

