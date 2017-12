Não caia no golpe do 'leilão' de carros e motos no WhatsApp em Manaus

Você já recebeu pelo WhatsApp algum anúncio de carro ou moto sendo vendidos em um leilão? Ficou tentado pelos baixos preços e pela insistente oferta do vendedor? Esta semana o EM TEMPO recebeu a denúncia de que um homem, ainda não identificado, oferece ilegalmente a compra de carros e motos usados por um preço absurdamente baixo.

Em conversa com o homem, ele confirmou que tratava sobre o negócio ilegal e enviou as informações sobre o serviço. Veja o print da conversa:

O homem faz a vítima acreditar que ele é um leiloeiro autorizado de veículos | Foto: Reprodução/WhatsApp

No decorrer da conversa, o homem explica que realiza a entrega do veículo na residência do comprador, além de remover possíveis multas cadastradas no histórico do automóvel e ainda auxiliar no processo de entrada da Carteira de Habilitação Nacional (CNH).

Vendendo a preço fixo, sendo os carros de modelos e anos variados, por R$ 7,5 mil, e motos, por R$ 2 mil, o negócio rende um comércio escondido de venda de automóveis.

O preço de carros e motos são fixos | Foto: Reprodução/WhatsApp

Quando questionado sobre a procedência dos veículos, além de qual seria a concessionária autorizada a vender os veículos, o homem bloqueou o número de contato utilizado pela reportagem.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) confirmou que os únicos leilões de automóveis autorizados em Manaus somente são feitos pelas pastas de trânsito estadual e municipal e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e que, quando há, são amplamente divulgados na cidade.

Em nota, a assessoria do órgão disse que nesses casos o leilão é devidamente fiscalizado pelos prazos vigentes em lei, obedecendo os 60 dias após o veículo estar apreendido no parqueamento e mais 30 dias para o proprietário fazer o resgate do bem.

Ainda segundo a assessoria, as vítimas se tornam cúmplices nas ocorrências de fraudes de leilões, pois quem adquire o veículo ilegal se torna conivente com o crime.

Edição: Isac Sharlon

