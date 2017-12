Índios na universidade: desafios para a formação acadêmica

Entre os anos de 2015 e 2017, 80 índios se formaram em diversos cursos de ensino superior na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Uma das protagonistas desta história é a acadêmica Sira Andrade Rabelo, de 37 anos, que terminou, este mês, o oitavo período de administração. Natural do município São Paulo de Olivença (a 1.235 km de Manaus). Ela conta que é da etnia Omágua Kambeba e que ainda pensa em cursar uma segunda faculdade.

“Eu e meu irmão somos os únicos índios (a estudar) na Fucapi e os primeiros a cursar administração da nossa tribo e, quando formar, pretendo voltar para minha casa e ajudar os que precisam. Quero mostrar o valor do estudo e, ainda mais, ser uma índia estudada”, conta.

Sira também projeta para o futuro ser microempreendedora e construir o próprio negócio. Além de motivar a dedicação aos estudos, ela frisa que o índio é melhorado em sua cultura a partir do conhecimento adquirido.

“Tem coisa que o branco sabe mais que a gente. Às vezes, estamos na floresta e não conhecemos muito o que fazemos. Quero ser palestrante e motivar a etnia a ser cada vez melhor. Ser esta encorajadora social. Nós merecemos ser vistos com outros olhos. Ser intelectualizada é a melhor coisa”, destaca.



Destaque Nacional

A pesquisadora geográfica Márcia Wayna Kambeba, de 38 anos, se formou em 2006 na UEA alocada em Tabatinga (a 1.110 km de Manaus), quando ainda morava no interior do Amazonas. Atualmente ela mora em Belém (PA) e almeja o doutorado, além de planejar fazer palestras em todo o país sobre a cultura nativa dos indígenas e a entrada das etnias nas universidades.

Márcia diz que no começo da graduação era a única que se assumia como indígena, mesmo cercada por comunidades locais | Foto: Arquivo Pessoal

Nascida na aldeia ticuna Belém do Solimões, ela diz que sofreu bastante resistência quando entrou na academia, inclusive, dos próprios colegas das tribos locais, mas que incentiva abertamente a formação do seu povo.

“Quando comecei a graduação havia muitos índios na sala de aula, mas o preconceito partia deles mesmos. Eu era a única que carregava a bandeira indígena e sofria constrangimento por isso. Hoje, vejo que essas mesmas pessoas que negavam a origem, estão abraçando a causa e me sinto orgulhosa”, diz.

Márcia diz que o mestrado alavancou sua carreira, pois possibilitou o reconhecimento que desejava. O poder que o estudo traz, ela diz, é essencial não só para as tribos brasileiras, mas para o próprio desenvolvimento do país.

"Quero mostrar o valor do estudo à minha tribo, quando voltar", relata Sira. | Foto: Janailton Falcão

“Hoje, levo a cultura indígena pela arte através da música, literatura, fotografia, teatro e ainda sou palestrante. Isso motiva tanto os brancos como os índios. É fundamental que isso ocorra. Precisamos de doutores e mestres indígenas para ocupar lugares que só eles podem assumir. O olhar do pesquisador branco é diferente do nativo. Ano que vem, vou publicar meu terceiro livro sobre a cultura indígena e sei que outra pessoa não poderia fazer isso”, confessa.

Universidades públicas

Segundo dados da UEA, no começo deste ano houve o total de 721 alunos indígenas matriculados em todas as unidades do Estado. O reitor Cleinaldo Costa afirma que a universidade sempre foi pensada na valorização do povo nativo amazônico.

“Além das cotas, aderimos ao Programa de Formação de Professores Indígenas (Proind) com o curso de Pedagogia Intercultural para a Educação Infantil e Fundamental, valorizando, inclusive, a língua materna dos índios”, falou.

Além de cursos técnicos voltados especialmente às comunidades, segundo Costa, a etnia Baré é a que possui mais graduados, seguidos da Sateré-Mawé e dos Apurinã.



Ainda de acordo com o reitor, os cursos mais procurados pelas etnias são Direito, Enfermagem e Medicina.

"Precisamos de doutores e mestres indígenas", confessa pesquisadora. | Foto: Janailton Falcão

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) confirmou que também há dois cursos direcionado à Licenciatura Indígena e que mais de 400 alunos já possuem o diploma até 2017. "O curso provê a afirmação da cultura indígena com a socialização da população urbanizada do Brasil. O índio não precisa deixar quem ele é para se modernizar atualmente porque o país também é originalmente índio", disse o professor do curso, Lino João Neves.

Desenvolvimento

A entrada de nativos na universidade não permite apenas a inclusão de uma parcela marginalizada do país à ciência e à educação, mas desafia as instituições a desenvolverem o Estado focados ainda mais nas demandas regionais, segundo o sociólogo Marcelo Seráfino.

Para ele, o ingresso de um grupo tradicionalmente deixado de lado amplifica a multiculturalidade do Amazonas enriquecendo setores como a economia, a cultura e o avanço científico.

"Esse diálogo entre os moradores da floresta e os que vivem na cidade é uma arma poderosa contra o preconceito. Algumas pessoas podem cair no erro de que são civilizadas ao desprezar os que vivem à margem, mas, na verdade, todos são um só povo trabalhando para um único bem coletivo", finalizou.





Edição: Lívia Nadjanara





