Homem reconhece carro roubado na OLX e PM prende assaltante

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite desta sexta-feira (29) por roubar um veículo e tentar vendê-lo em um site de vendas na internet. Ele foi encontrado na rua 4, Alvorada 2, zona Oeste da cidade, após o proprietário reconhecer o veículo e marcar um encontro.

De acordo com os policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles receberam a ligação do proprietário do Pálio, que havia sido roubado há dois meses. Ele explicou que estava acessando o site da OLX e encontrou o automóvel roubado à venda.

Leia também: Chuva e correria marcam segundo dia do Enem 2017 em Manaus



No telefonema, o dono explicou que marcou um encontro com o suspeito para negociar a "compra" do carro. Após a denúncia, a polícia foi ao local combinado e efetuou a prisão.

A polícia pede que as pessoas devem ficar atentas ao comprar pela internet, já que muitos produtos roubados são negociados na web. Comprar esse tipo de produto é crime de receptação, previsto no Artigo 180 do Código Penal Brasileiro.

O homem foi apresentado no 10° DIP, no bairro Alvorada. Ele deve ser encaminhado para audiência de custódia neste sábado (29). O carro foi devolvido ao dono.

Edição: Bruna Souza

Leia mais

Ministro da Defesa participa de exercícios militares na Amazônia

Crianças saem de casa e não voltam mais

Mega-Sena acumula e pode pagar R$29 milhões na próxima quinta (16)