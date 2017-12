Apenas empresas cadastradas farão serviços funerários em Manaus

A partir do dia 1º de janeiro de 2018, somente empresas cadastradas no sistema "Portal do setor funerário" poderão realizar os serviços funerários em Manaus. De acordo com o Sindicato das Empresas Funerárias do Amazonas (Sefeam), a medida visa respaldar e dar segurança ao cliente que procura os serviços. O sistema deve ser administrado pela Prefeitura de Manaus.

Para o presidente da Sefeam, Manuel Viana, a medida é resultado de um longo trabalho do sindicato com a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef) e Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp).

"Ao todo são 29 empresas que realizam os serviços na cidade. Elas já foram notificadas e já estão se adequando as necessidades que foram solicitadas pelos órgãos competentes. Essa medida tem o objetivo de acabar com aquele pessoal que fica na porta dos hospitais, os chamados 'papa-defuntos', que ficam importunando as pessoas durante um momento triste da vida", disse Manuel.

Ainda segundo o presidente do sindicato, a divulgação dessa mudança para a população é importante e tem o intuito de sensibilizar a todos sobre os perigos que as famílias correm ao deixarem uma empresa ilegal realizar os serviços funerários. Segundo Manuel, as empresas não cadastradas serão impedidas de realizar qualquer tipo de serviço.

