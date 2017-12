Empréstimo de R$ 250 mi deve ser usado em ampliação de obras em Manaus

As ações de recapeamento em ruas e avenidas, revitalização de espaços públicos, construção de pontes, manutenção em bueiros, além de serviços em drenagens, calçadas e aterros estão no balanço de obras executadas pela Prefeitura de Manaus neste ano. A construções e reformas foram feitas por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Somente ações de tapa-buracos atenderam a mais de 8,5 mil vias em 65 bairros da cidade. O prefeito Arthur Virgílio Neto garantiu que o ritmo da infraestrutura em Manaus irá aumentar nos próximos meses. Ele falou sobre um empréstimo de R$ 250 milhões que deve atender a pasta.

“Este ano, priorizamos corredores viários em diferentes zonas da cidade, recuperamos e criamos novos espaços de lazer e também entregamos a Praça da Matriz. Vamos aumentar esse ritmo de trabalho em 2018, pois conseguimos o empréstimo que será investidos, massivamente, em drenagem e recuperação de pontes em toda a cidade”, assegurou o prefeito.

Espaços públicos também foram recuperados, novas praças surgiram com academias ao ar livre, pistas de skate, pista de caminhada, playground, iluminação, arborizações, a fim de levar bem estar ao cidadão manauense.

Drenagem​

Entre os mais de 21 mil metros de tubulação implantados neste ano, estão recuperação e construção de novas linhas de drenagem, ampliação das redes com a inserção de tubos mais largos, substituição de material comprometido, entre outras obras.

Entre os mais de 21 mil metros de tubulação implantados neste ano, estão recuperação e construção de novas linhas de drenagem. | Foto: Alexandre Fonseca/ Seminf

Uma das grandes ações de infraestrutura realizada foi a reconstrução da rua das Joias, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Até pouco tempo, o único acesso da comunidade era por uma estreita escadaria. A mudança foi recebida com entusiasmo por mais de 400 famílias que moram no local.

Outro destaque é a recuperação total de, aproximadamente, 4 quilômetros da avenida do Futuro, uma das principais vias do bairro Tarumã, Zona Oeste.

Mais de 3,5 mil caixas coletoras receberam reparos de tampas e gradis. Já nas drenagens superficiais – que são instalações de meio-fio, sarjeta e canaletas - foram trabalhados 54.242 metros. Serviços de dragagens em igarapé alcançaram 80 quilômetros.

Tapa-buraco​

Os mutirões de infraestrutura, com a execução de serviços de tapa-buraco, com implantação de meio-fio, sarjeta e canaleta, também foram constantes. Com uma força-tarefa em todos os 16 distritos de obras da Seminf e 800 homens atuando nas ruas, mais de 8 mil ruas foram contempladas com infraestrutura.

Na Zona Norte, pode-se destacar o mutirão de serviços no bairro Cidade Nova, contemplando as comunidades Riacho Doce, Oswaldo Frota e Campo Dourado, assim como nas demais zonas da cidade.

Já no ramal do Pau Rosa, localizado no quilômetro 21 da BR-174, trabalhos de asfaltamento, terraplanagem, drenagem e reforma da unidade de saúde foram realizados.

Os ramais do Cueiras, Bela Vista, Usina, do Dantas, do Diamante do Norte, dos Bons Amigos, da Mônica e da Caveira, também receberam serviços. "Estamos encarando o desafio com muita responsabilidade para melhorar a qualidade de vida também dos nossos irmãos das zonas rurais", disse o vice-prefeito Marcos Rotta.

Somente na comunidade do Puraquequara quase 20 quilômetros de via que estão recebendo reparos e serviços de tapa-buraco. No ramal do Nova Esperança, localizado no quilômetro 10 da BR- 174, cinco novos pontos de drenagem profunda foram executados.

Recapeamento

Os principais corredores viários da cidade, por onde passam ônibus e outros veículos pesados, também receberam obras de recapeamento. Um total de 6 mil quilômetros recuperou o pavimento e melhorou a fluidez do tráfego.

Recapeamento melhora tráfego de veículos. | Foto: Márcio Melo

Entre os corredores viários revitalizados estão a rua Engenheiro Vilar Fiúza e Antônio Matias, no São José; rua Borba e Humaitá, na Cachoeirinha; Benjamim Constant, em Petrópolis.

Alças viárias

Em quatro anos a cidade ganhou novas alças viárias que, apesar de serem pequenas intervenções, provocaram significativas melhorias no trânsito em vários pontos, como as instaladas na avenida do Turismo, no Tarumã; avenida Jacira Reis, no São Jorge, na avenida Desembargador João Machado, avenida Professor Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras e João Câmara, no Novo Aleixo.

Arte urbana



Com pinturas que retratam a história e o cotidiano de Manaus, uma parceria entre a Prefeitura e artistas, o grafite começou a dar vida nova às paredes de concreto dos viadutos e passagens de nível da cidade. A ideia é transformar esses locais em atrativos turísticos.





